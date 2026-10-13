「從頭到腳都簽了」 鄭欽文握14代言 年吸金1.5億人民幣

鄭欽文手捧獎盃，登上八達嶺長城。（取材自新京報/八達嶺文旅集團供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭欽文奪下中網冠軍後，代言版圖擴至14項、年收入約1.5億元，但海外參賽團隊與差旅成本也相當可觀，凸顯職業網球的高報酬與高支出並存。

中國網球名將鄭欽文 11日首度奪下中國網球公開賽女單冠軍，場上表現受矚，場外商業價值也成焦點。據界面新聞不完全統計，鄭欽文目前手握14份長期代言，年吸金約1.5億元人民幣，合作品牌橫跨運動、奢侈品、食品飲料與科技等領域。另一方面，她海外參賽期間的專業團隊每日開銷據稱超過5萬元，凸顯頂尖職業網球選手在高收入背後，也須承擔龐大的營運成本。

鄭欽文的代言版圖橫跨多個產業，從運動品牌耐吉、威爾勝，奢侈品牌迪奧、勞力士，到美妝品牌蘭蔻，以及汽車、食品飲料、科技與金融等領域，合作對象包括伊利、霸王茶姬、佳得樂、vivo、支付寶及千問等中國品牌，展現她的商業影響力。資深體育行銷市場人士張弛表示：「鄭欽文目前從頭到腳，能簽約的基本都簽出去了」。

據相關資料，鄭欽文的品牌合作不僅著眼於賽事成績，也與她的奧運 金牌得主身分及國際知名度有關。2025年，她因右肘手術休賽，世界排名一度下滑，但據報導，原有贊助商並未因此解約，顯示品牌看重的不只是短期戰績，也包括運動員的長期發展潛力。

據富比世公布的全球網球運動員收入榜單，鄭欽文過去12個月總收入約2260萬美元，在榜單中排名第七，也是前十名中唯一的中國選手。相關統計指出，她的賽事獎金約60萬美元，絕大部分收入來自場外商業合作。這也反映頂尖網球選手的收入結構，已不再單純取決於比賽獎金，品牌代言往往才是支撐職業生涯的重要財源。

不過，高額收入背後同樣伴隨沉重支出。近日，「鄭欽文團隊一天就得花5萬多塊」話題登上熱搜，引發討論。據相關資料，鄭欽文海外參賽時，隨行團隊約有八人，包括總教練、體能師、物理治療師、戰術分析師及陪練人員等，負責訓練、戰術規畫、體能維持與傷後復健。

團隊開銷主要包括專業人員薪酬、住宿、餐飲、交通、訓練場地及球拍穿線等費用。以部分海外大型賽事為例，團隊每日總支出據稱可達5萬元人民幣；若在大滿貫賽事停留約26天，單站賽事的總成本便可能超過150萬元人民幣。

與部分由俱樂部或體育體制提供經費的運動項目不同，職業網球選手須負擔相當比例的訓練與參賽成本。團隊薪酬及差旅費用不會因比賽提早出局而退還，若缺乏穩定收入，即使持續參賽，也可能面臨沉重的財務壓力。