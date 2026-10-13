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「大燒心時代」來了 1句AI短劇台詞 引發中國消費者共鳴

中國新聞組╱北京13日電
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「貴是貴點，但吃了不燒心」成為網路熱話。示意圖。（ 取材自「金融八卦女」）
「貴是貴點，但吃了不燒心」成為網路熱話。示意圖。（ 取材自「金融八卦女」）

AI摘要

文章摘要整理：

AI短劇一句「吃了不燒心」引爆網路熱梗，也折射中國消費者對食品安全與健康飲食的集體焦慮，並加速傳統高油高糖零食品牌的轉型壓力。

一句源自AI短劇的台詞「貴是貴點，但吃了不燒心」近日成為網路最火熱的接頭暗號，意外引爆全民「大燒心時代」。這股由AI短劇批量複製的良心攤主劇情，原本旨在傳遞用料實在、吃了胃不難受的觀念，卻意外引發消費者共鳴，將「不燒心」視為身體對食品安全的信任標準。這場現象級暴紅，也直接讓成分高油、高鹽、高糖的傳統國民零食品牌集體面臨轉型焦慮。

綜合媒體報導，受健康飲食潮流與消費者對舊配方耐受度降低影響，多家國民零食企業的最新財報紛紛拉警報。包裝肉製品（火腿腸）銷量自2020年巔峰後連續五年收縮，至2025年少賣約22萬噸；方便面消費量亦從2020年的463.6億包降至2025年的432.7億包。甜牛奶龍頭2025年營收與淨利潤雙雙下滑，某旺2025財年淨利潤更同比暴跌38%，董事長甚至將2026財年一季度定性為「重大經營危機」；辣條賽道亦同樣告急，某品牌調味麵製品2026年上半年收入同比降幅擴大至9.8%。

「吃了不燒心」的熱梗源自紅果短劇平台，劇中主角堅持用好食材，老顧客常誇「還是你這兒好，吃了不燒心」。儘管醫學研究指出「燒心」本質是胃酸反流，常與高脂高糖、吃太飽或吃夜宵相關，而非僅由食材乾不乾淨決定，但該現象反映出民眾對「靠譜飲食」的集體焦慮。在預製菜與添加劑充斥的當下，消費者開始退回自身體感，用「胃舒不舒服」來衡量食物品質。

網路社群對此引發熱烈討論，不少網友留言表示「以前吃零食圖個爽，現在第一時間先看配料表是不是夠短」、「AI短劇演得誇張，但確實說出我們對健康食物的心聲」。也有網友點出傳統品牌的困境，認為「高糖高油的童年濾鏡已經失效，再不換配料表真的會被市場淘汰」。

面對消費邏輯大翻轉，低糖、低脂、零添加已成為零食行業的新入場券。部分企業靠魔芋零食、高蛋白低脂小魚幹實現逆勢增長，無糖茶飲營收亦超越包裝水；相反地，僅在傳統高糖基礎上做小幅減糖的品牌，轉型成果仍受市場考驗。這場由網路熱梗引發的風波顯示，零食市場的規矩已經改變，無法摒棄舊有產品慣性的品牌，終將被追求健康的消費者拋在背後。

精華 FAQ

  • 這句話原本用來形容食材實在、吃完身體舒服，卻精準戳中消費者對食品安全與健康飲食的焦慮，因此迅速變成網路接頭暗號並廣泛傳播。

  • 包裝肉製品、方便面、甜牛奶與辣條等品類都出現壓力，例如火腿腸銷量下滑、泡麵消費量減少，部分龍頭企業營收與淨利也明顯走弱。

  • 它顯示消費者已從追求口味與童年濾鏡，轉向重視配料表、低糖低脂與零添加，品牌若無法調整產品結構，就可能被更健康的替代品淘汰。

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