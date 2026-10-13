福建2100歲「水松王」瀕臨死亡 當局：救治多年無效

福建龍岩的「水松王」瀕臨死亡。（取材自瀟湘晨報）

AI摘要 文章摘要整理： 福建龍岩一棵樹齡約2100年的「水松王」近日傳出瀕臨死亡，當地雖多年救治仍難挽回，事件引發外界對珍稀古樹保護的關注。

福建龍岩一棵被稱為「水松王」的千年古樹近日傳出瀕臨死亡，引發網友關注。這棵水松據估測已有2100年樹齡，享有「天下第一水松」美譽。據了解，該古樹已經沒有葉子，旁邊新種植的水松苗也已枯死，當地林業部門表示，相關單位已救治多年，造成目前狀況可能與樹木生長期有關。

瀟湘晨報報導，據國家林業和草原局信息，水松屬於I級保護植物，世界自然保護聯盟將水松的瀕危等級列為極危，被稱作「植物界的大熊貓」。而福建這棵被指瀕臨死亡的水松估測樹齡2100年，樹圍850公分、樹高21米、冠幅18.3米，享有「天下第一水松」的美譽，又被稱為「福建水松王」。據了解，學者所研究的古水松樹最多年齡在400年左右，能夠達到1000年以上的水松非常罕見。

網傳影片顯示，水松王目前已沒有葉子，樹木一側原本種植的新水松苗也已經死亡。林業部門曾採取保護措施，現場覆蓋的黑布就是為了保護氣根，但水松王仍可能難以避免死亡。

研究顯示，水松的生存能力會隨年齡增長而逐漸減弱，為了保護水松，廣西自「十四五」以來加強水松拯救保護，野外回歸數量已突破1200株。即便如此，福建「水松王」瀕臨死亡的消息，仍讓許多網友覺得惋惜。

福建龍岩的「水松王」瀕臨死亡。（取材自瀟湘晨報）