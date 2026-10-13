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諾獎炸出中國最牛家族 出了104名院士、還有兩彈一星之父

中國新聞組／北京13日電
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錢永佑對很多人來說有點陌生，但他背後的家族，幾乎每一個中國人都聽過。（取材自百度...
錢永佑對很多人來說有點陌生，但他背後的家族，幾乎每一個中國人都聽過。（取材自百度百科）

AI摘要

文章摘要整理：

2026年諾貝爾獎報導意外帶出錢氏家族，從錢學森、錢三強到錢永健、錢永佑，展現跨世代的科學與國家貢獻。

2026年諾貝爾獎得獎名單已全部揭曉，意外炸出中國千年來最牛的錢氏家族。據了解，今年獲得諾貝爾醫學獎的美國學者戴瑟羅斯（Karl Deisseroth），在史丹福從事博士後研究時的導師，是華人神經科學家錢永佑，錢永佑是2008年諾貝爾化學獎得主錢永健的哥哥，也是中國「兩彈一星之父」錢學森的堂姪。這個源自五代十國吳越王錢鏐的家族，千年來人才輩出，從科學、文學到外交領域都有代表人物，近代更出了104名院士。

「智谷趨勢」報導，錢氏家族最知名的代表人物包括錢學森、中國「原子彈之父」錢三強與中國力學奠基人錢偉長，三人分別在航太、原子能及力學領域作出重要貢獻，被周恩來稱為「三錢」。此外，文學家錢鍾書、歷史學家錢穆、外交官錢其琛，以及長期投入防護工程研究的錢七虎，也都出自錢氏家族。

海外發展的錢氏後人同樣成就突出。錢永健因改造綠色螢光蛋白，獲得2008年諾貝爾化學獎；他的哥哥錢永佑則是美國國家科學院、國家醫學院及美國藝術與科學院院士，曾在史丹福大學創辦分子與細胞生理學系。

據宗譜考證，錢氏家族是五代十國吳越王錢鏐的後代，錢學森是第33世孫，錢永佑、錢永健是第34世孫。

錢氏家族極其重視教育，2015年列入國家級非物質文化遺產的「錢氏家訓」中強調「子孫雖愚，詩書須讀」，家族也曾設置公田，以田租收入支持教育。

家訓也強調公共利益。錢偉長考入清華大學時，物理只考了5分，九一八事變爆發後，他決定轉讀物理，希望以科學救國，一年時間內，他的物理從5分追到70多分，後來成為知名力學家。物理學家錢三強與妻子何澤慧1948年結束在歐洲的研究生活，選擇返回中國；錢學森則歷經美國當局長達五年的限制，最終返中投入航太與國防科技建設。

精華 FAQ

  • 因為2026年諾貝爾醫學獎得主戴瑟羅斯的導師錢永佑，正是錢永健的哥哥，也屬錢氏家族。報導因此回溯這個源自錢鏐的千年家族，凸顯其在科學界的深厚影響力。

  • 文章列出錢學森、錢三強、錢偉長、錢鍾書、錢穆、錢其琛與錢七虎等人，涵蓋航太、原子能、力學、文學、歷史與外交等領域，顯示家族人才橫跨多個重要學科。

  • 錢氏家訓強調「子孫雖愚，詩書須讀」，家族也曾以公田收入支持教育；同時，錢偉長、錢三強、錢學森等人都在關鍵時刻選擇回國或投入科學建設，展現強烈家國情懷。

諾貝爾 史丹福大學 華人

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