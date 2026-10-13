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溫州女左臀痛1個月 自己動手擠出5公分生鏽針頭 來源成謎

中國新聞組／北京13日電
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女子左臀劇痛一個月，竟自主擠出4公分「發黑鏽針」。 （視頻截圖）
女子左臀劇痛一個月，竟自主擠出4公分「發黑鏽針」。 （視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

浙江溫州一名女子左臀痛1個月後，竟從皮下擠出一根4至5公分生鏽針頭，疼痛隨即消失；醫院已做破傷風與多項傳染病檢查，針頭來源仍待釐清。

浙江溫州近日發生一起令人毛骨悚然的醫療意外事件。一名化名「小魚」的女子左側臀部持續疼痛長達一個月，原本以為只是健身運動導致的肌肉拉傷，不料日前洗澡時按壓患處，竟硬生生從皮下擠出一根長達4至5公分、且已完全生鏽發黑的完整注射針頭。隨著針頭被排出，困擾她許久的劇痛瞬間消失，但這根神祕針頭究竟從何而來，引發網路熱烈討論與安全恐慌。

據了解，當事人小魚自9月上旬起便感到左臀邊緣偏上位置出現異樣疼痛，近兩週痛感更劇烈加重，她甚至形容痛感「像指甲蓋被掀翻一樣」。由於平時有運動習慣，她起初並未多想，一直將其視為尋常的肌肉拉傷處理。直到10月11日凌晨洗澡時，她無意間按壓痛點，赫然摸到皮下有異常硬物，在用力擠壓後，一根長約4至5公分、表面嚴重氧化發黑的金屬針頭竟然被推推出了體外。

小魚表示，針頭拔出後，該部位的疼痛感隨即一掃而空，且未留下明顯腫塊。她推測，由於自己近期正在實施減重計畫、臀部脂肪變薄，才讓這根原本深深埋在體內的針頭逐漸貼近皮膚表面，從而產生強烈的刺激感與痛覺。

小魚對擠出針一事感到非常震驚，起初她以為是蟲子，將其掰彎才得以確認。

將異物取出後，小魚第一時間前往醫院急診科就醫。醫護人員隨即為她注射了破傷風免疫球蛋白，並安排進行B型肝炎、C型肝炎、愛滋病（HIV）及梅毒等四項傳染病篩檢，所幸初步檢驗結果均呈陰性，後續仍需進行血常規等全面檢查以追蹤感染風險。

然而，這根「生鏽針頭」的來源至今仍是未解之謎。由於小魚日常通勤經常騎乘各家共享單車，不少網友懷疑可能是單車坐墊遭人惡意藏針，在騎乘過程中扎入體內。但小魚本人坦言無法確定針頭進入體內的具體時間與途徑。對此，也有臨床醫師提出質疑，指出長達4公分的針頭若在清醒狀態下刺入肌肉組織，理應會引發極為劇烈的銳痛，全程毫無察覺並不符合一般人的生理常識，事件細節仍有待進一步釐清。

精華 FAQ

  • 她原本以為左臀疼痛只是運動拉傷，直到洗澡時按壓患處，摸到皮下有硬物，進一步用力擠壓後，才從體內推出一根生鏽發黑的完整針頭。

  • 她到急診後，醫護先施打破傷風免疫球蛋白，並安排B型肝炎、C型肝炎、HIV與梅毒等傳染病篩檢，目前初步結果皆為陰性，仍需持續追蹤。

  • 網友懷疑可能是她騎共享單車時，被坐墊內的針扎入體內；但醫師認為4公分以上針頭若直接刺入肌肉，通常會有明顯劇痛，事件細節仍不合理。

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