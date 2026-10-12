鄭欽文中網首奪冠 穿白裙、高跟鞋登長城 兌現雙願望

鄭欽文手捧獎杯，登上八達嶺長城。（取材自新京報/八達嶺文旅集團供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭欽文在中國網球公開賽奪冠後，不僅成為中網20年來首位本土女單冠軍，還以白裙登長城、清唱夢的光點，兌現賽前兩個心願。

24歲的中國網球名將鄭欽文 日前拿下中國網球公開賽女單冠軍，成功捧起職業生涯首座WTA1000級別單打獎盃，也是中網20年來首位獲此殊榮的本土球員。在主場順利登頂後，她也迅速兌現了賽前許下的兩個心願──「穿漂亮衣服與獎盃合影」以及「在賽場舉辦個人演唱會」。

鄭欽文奪冠次日（12日）下午，帶著「中國之盃」現身北京八達嶺長城景區拍攝冠軍寫真。她搭乘纜車登上長城後，換上一襲設計簡約優雅的白色長裙，腳踩高跟鞋，襯托出挺拔高眺的身材。隨後她也在社交平台分享照片，並配文「期待已久的獎盃照」。

拍攝現場，鄭欽文不僅親切地與認出她的遊客和球迷揮手打招呼，還與隨行的家人輕鬆互動，甚至調皮地摘下父親的帽子，場面溫馨歡樂。遊客紛紛將現場視頻與照片上傳，讓「八達嶺長城偶遇鄭欽文」的話題迅速登上熱搜。

除了「長城捧盃秀」，鄭欽文的另一個願望則是「開演唱會」。賽事期間，她曾多次在社交媒體分享自己哼唱動畫主題曲「夢的光點」的片段，原唱王心凌還曾留言加油。在中網頒獎典禮現場，鄭欽文當即在鑽石球場全開麥清唱「夢的光點」，唱完後她還率真笑稱「有點走調了，這個也是需要練習的」，逗笑了全場觀眾。

隨著兩個許願完美落地，鄭欽文表示，自己將帶著這份喜悅與信心，繼續向未來的賽季和大滿貫賽場全力奔赴。

鄭欽文手捧獎杯，登上八達嶺長城。（取李自微博）