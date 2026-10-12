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雌蟹1隻人民幣5塊 今年大閘蟹價格全面崩盤？

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雌蟹1隻人民幣5塊 今年大閘蟹價格全面崩盤？

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大閘蟹的季節又到來，但今年中國大閘蟹的價格明顯低於往年。（取材自上觀新聞）
大閘蟹的季節又到來，但今年中國大閘蟹的價格明顯低於往年。（取材自上觀新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

中國大閘蟹季節開跑後，上海市場出現雌蟹5元、太湖蟹10元等低價，但業者與協會都指出，精品蟹尚未上市，低價主要來自豐產與普蟹。

一年一度的大閘蟹季節又到來，但近日「大閘蟹全線崩盤」的消息卻登上中國網路熱搜。上觀新聞報導，上海普陀區新滬路沿街有不少攤販售賣正當季的大閘蟹。一名攤主表示，有的雌蟹一隻只要人民幣5元（約0.7美元），「往年沒有這麽便宜的」。

報導稱，另一家售賣太湖蟹的攤家也是賣到了「地板價」：3兩的蟹一隻人民幣10元。

上海新聞晨報也指出，今年個頭偏小的大閘蟹一隻只要人民幣8元，大規格的母蟹最高也只賣到35元。甚至有店家打出「精品大母蟹10元／隻，買10隻送1隻」的優惠活動。有店家表示，近期大閘蟹價格都在下跌。但也因價格降低，大閘蟹的銷量也變多了。

報導稱，不少業者表示，大閘蟹變便宜主要是因今年是大閘蟹豐產的大年。有專家估計，今年大閘蟹產量大約增加10%左右。目前價格低的都是小蟹，好蟹還是不便宜。

陽澄湖大閘蟹行業協會會長張全根告訴南方都市報，今年陽澄湖大閘蟹尚未完全成熟，陽澄湖大規格精品蟹要到10月底才能上市。張全根強調，對比去年，陽澄湖大閘蟹今年的價格穩定，並沒有變化。市場上售價較低的大閘蟹多為品質不太好的「普蟹」，精品蟹價格依舊堅挺，「價格分化有點嚴重」。

精華 FAQ

  • 因為上海部分市場出現雌蟹1隻5元、3兩太湖蟹10元等低價，與往年相比明顯便宜，因而引發「全線崩盤」的熱搜說法。不過實際上是不同等級蟹價差距變大。

  • 多名業者表示，今年屬於大閘蟹豐產年，專家估計產量約增加10%左右，供給變多使小規格蟹價格下滑；同時，低價商品多為品質普通的普蟹，並非所有大閘蟹都降價。

  • 陽澄湖大閘蟹行業協會會長張全根表示，今年陽澄湖蟹尚未完全成熟，大規格精品蟹要到10月底才上市，對比去年價格並沒有變化，市場上便宜貨多半是普蟹，精品蟹仍然堅挺。

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