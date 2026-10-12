我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雌蟹1隻人民幣5塊 今年大閘蟹價格全面崩盤？

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

四川2.2米網紅小玥因病去世，年僅26歲，男友證實死訊並依家屬意願從簡辦後事，她生前飽受多重疾病折磨。

四川身高達2.2米的網紅「小玥2米2」11日凌晨因病離世，終年26歲。男友梓浩證實女友死訊，並表示遵照逝者遺願及家屬意願，喪事從簡，不舉行追悼儀式。小玥早前被查出垂體瘤、腦膜瘤等多種疾病，後續更出現血糖嚴重異常、腎衰竭等問題。她離世後，留下尚未滿周歲的兒子。

綜合媒體報導，梓浩11日在社交平台發布訃告，稱小玥當日凌晨因病離世。梓浩同時公開一份死亡證明，文件顯示，四川內江市東興區椑木鎮居民楊某玥於10月11日在家中死亡，相關身後事由家屬辦理。

椑木鎮政府工作人員表示，經向居委會了解，確有楊某玥家屬前往辦理死亡證明，但不清楚當事人是否就是網紅「小玥2米2」。內江一間殯儀館則證實，當日確有一名26歲楊姓女子遺體火化。一名認識小玥及梓浩的四川商戶亦表示，梓浩已向她證實小玥因病離世。

小玥與梓浩均從事自媒體工作，兩人主要透過短片記錄日常生活，平日主要在重慶生活。由於小玥身高達2.2米，而梓浩身高約1.68米，兩人相差逾50厘米，特殊的身高差成為網路話題，吸引不少粉絲關注。據公開資料，小玥帳號有約8.4萬名粉絲，梓浩則有約13.9萬名粉絲。

兩人相戀約四年，2025年5月宣布懷孕好消息，並於同年領證結婚，小玥今年3月生下兒子。

今年7月，梓浩曾發布影片透露，小玥就醫檢查時發現患有垂體瘤及腦膜瘤，之後又查出血糖值高達每升20至33毫摩爾，並出現腎衰竭等多項病症。小玥的社交平台自8月18日起停止更新，她當時在最後一條抖音影片中寫道，自己反覆受到病痛折磨，生活十分煎熬，慶幸身邊仍有男友陪伴。

認識兩人的商戶表示，早前雖知道小玥患病，卻未料病情如此嚴重，原本還曾邀請兩人到四川遊玩，沒想到她突然離世。商戶回憶，小玥雖然身形高大，性格卻十分溫和。

「小玥2米2」和男友。（視頻截圖）
「小玥2米2」和男友。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 報導指出，小玥是因病離世，男友梓浩已公開訃告並證實死訊。她生前罹患垂體瘤、腦膜瘤等病症，後續又出現血糖嚴重異常與腎衰竭，病情相當複雜。

  • 梓浩表示，將遵照逝者遺願及家屬意願，喪事一切從簡，不舉行追悼儀式。相關死亡證明也顯示，後續身後事由家屬辦理，程序相對低調。

  • 小玥與梓浩都從事自媒體工作，兩人因身高差成為網路話題，並於2025年5月宣布懷孕、領證結婚。她今年3月生下兒子，離世時孩子尚未滿周歲。

血糖

上一則

「5分鐘完成入境」港深新皇崗口岸開通 首日運作暢順

下一則

借力香港打造黃金樞紐 北京推動人民幣定價權與國際化

延伸閱讀

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過
香港網紅悲訴女友癌逝 公開19.5cm腫瘤抗病歷程 淚喊：來世做情侶

香港網紅悲訴女友癌逝 公開19.5cm腫瘤抗病歷程 淚喊：來世做情侶
走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊

走完爭議人生…「黑道狀元」董念台病逝享壽77歲 妻子證實死訊
8歲偶像驚傳驟逝 5天前才開心發文…家屬悲痛證死訊

8歲偶像驚傳驟逝 5天前才開心發文…家屬悲痛證死訊

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
已故賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊。（ 中新社）

賭王「最優秀女兒」何超瓊遭騷擾勒索2000萬 獲批禁制令

2026-10-04 22:50
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相
「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯

「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯