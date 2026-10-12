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孫楊重回20年前奪冠賽場 對手全00後…拿第14名又哭了

中國新聞組／北京12日電
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35歲的孫楊再次挑戰公開水域賽事。（取材自微博）
35歲的孫楊再次挑戰公開水域賽事。（取材自微博）

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文章摘要整理：

孫楊重返20年前拿下首冠的賽場，參加全國馬拉松游泳錦標賽10公里公開水域賽事，最終以第14名完賽，賽後情緒激動落淚。

35歲的中國游泳名將孫楊又哭了。11日他在浙江衢州信安湖參加全國馬拉松游泳錦標賽，以1小時56分05秒7完成10公里公開水域賽事，獲得第14名。賽後，孫楊在直播中回顧訓練與比賽過程時情緒激動落淚，20年前，他曾在同一個地方拿下游泳生涯首個全國冠軍，如今「重新回到故事開始的地方」，讓他充滿感慨。

都市快報報導，孫楊賽前在社群平台分享了20年前後的對比照片，寫道：「二十年前，我在全國馬拉松游泳比賽中拿下了游泳生涯首個全國冠軍。二十年後，重新回到故事開始的地方，10點賽場見！」當年15歲的他在千島湖奪冠，20年後再度參加全國馬拉松游泳錦標賽，在此次參賽選手中，孫楊是唯一的90後，其他對手全是00後小將。

10公里公開水域游泳需要連續游近兩小時，對體能與耐力都是極大考驗。孫楊賽前坦言自己相當緊張，但會盡全力完成比賽。賽後，他在直播中談到訓練過程時難掩情緒，透露日常訓練必須達到10公里的量級，才能建立參賽信心，整個過程相當煎熬。

15歲的孫楊曾在全國馬拉松游泳錦標賽奪冠。（取材自微博）
15歲的孫楊曾在全國馬拉松游泳錦標賽奪冠。（取材自微博）

35歲的孫楊再次挑戰公開水域賽事。（取材自微博）
35歲的孫楊再次挑戰公開水域賽事。（取材自微博）

孫楊表示，日常訓練量需達10公里量級才能建立參賽信心，過程極為煎熬。比賽中游到第四、五圈時，他的身體接近極限，加上自己有一段時間沒有接受公開水域訓練，比賽期間又持續頂浪，體能消耗相當大。他感謝體能教練全程陪走、保駕護航，比賽結束後情緒釋放，淚水中更多的是對團隊、支持者的感恩。

20年前，當時15歲的孫楊曾因湖水漆黑、感覺有東西撞到頭而心生恐懼，甚至一度表示再也不游公開水域。20年後重返賽場，孫楊在賽後發文表示：「10公里順利完賽！想對當年的自己說：這次，我沒有那麼害怕啦，超開心！」並表示希望帶動更多人感受水上運動魅力。

精華 FAQ

  • 他在浙江衢州信安湖參加全國馬拉松游泳錦標賽，完成10公里公開水域賽事，成績是1小時56分05秒7，最後排名第14名。

  • 他回顧訓練與比賽過程時情緒釋放，提到公開水域訓練很煎熬，感謝體能教練一路陪伴，也對支持者與團隊充滿感恩。

  • 20年前他曾在同一地點拿下游泳生涯首個全國冠軍，如今重返「故事開始的地方」完賽，讓他感慨自己這次沒有那麼害怕。

孫楊

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