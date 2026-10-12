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「出頭之日」冰箱貼破圈 原型黑狗還在五台山佛光寺

中國新聞組／北京12日電
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「二亮」從洞中探出頭來。（取材自微博）
「二亮」從洞中探出頭來。（取材自微博）

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文章摘要整理：

山西五台山佛光寺黑狗「二亮」探頭的冰箱貼因造型幽默、名稱巧妙而爆紅，雖非官方商品，仍帶動遊客與媒體關注，並讓更多人認識佛光寺。

山西五台山佛光寺一款名為「出頭之日」的冰箱貼近日在網路暴紅，造型是一隻黑色小狗從紅色木門的洞口探出頭，設計詼諧、命名充滿巧思，引發網友熱議。這款冰箱貼的原型是佛光寺收留的流浪狗「二亮」，完美還原了牠從門洞探頭的瞬間，網友直呼「設計這個商品的簡直是天才」，也有人借用商品名稱許願，希望自己也能迎來「出頭之日」。

綜合上游新聞、錢江視頻等媒體報導，佛光寺工作人員表示，「二亮」原本是一隻流浪狗，後來被寺內工作人員收留，逐漸成為古寺的「看門犬」。「二亮」用牙齒在紅色木門上咬出一個小洞，聽到遊客呼喚或看到食物時，就會從洞口探頭張望，有趣的畫面成為文創設計的靈感，也帶動一波商機。

社群平台上不少人表示想買同款，也有人留言「盼一個屬於我的出頭之日」，讓原本單純的景區紀念品多了一層情緒寄託。但山西佛光寺工作人員表示，這款商品並非寺院官方販售，寺內也沒有文創商店，而是由商戶自行銷售。

據了解，「二亮」的探頭模樣並非近期才受到關注。早在2025年1月，就有網友分享買到以「紅門出頭小狗」為造型的冰箱貼，並指出原型就是佛光寺的「二亮」；今年國慶假期期間，還有遊客專程前往寺內尋找這隻小狗、拍照留念。在遊客口碑、長假人流和媒體接力轉發下，再度讓這款「出頭之日」冰箱貼破圈。

五台山佛光寺的「出頭之日」冰箱貼出圈。（取材自淘寶）
五台山佛光寺的「出頭之日」冰箱貼出圈。（取材自淘寶）

「二亮」從門洞中探頭，模樣可愛。（取材自微博）
「二亮」從門洞中探頭，模樣可愛。（取材自微博）

「出頭之日」冰箱貼走紅，也讓更多人注意到佛光寺本身的歷史價值。公開資料顯示，佛光寺位於山西省五台山，東大殿是中國現存等級最高、保存最完整的唐代木構建築，殿內保存唐代彩塑、壁畫等珍貴文物，被譽為「國內古建築第一瑰寶」。

分析指出，近年來，結合地方文化、歷史建築與趣味設計的文創商品，逐漸成為景區吸引遊客的方式之一。「出頭之日」冰箱貼沒有採用傳統的寺廟建築或文物圖案，而是抓住二亮從門洞探頭的生活細節，再賦予具有雙關意味的名稱，意外打中網友的笑點與情感需求。而「二亮」從一隻流浪狗，到成為佛光寺的「親善大使」，也用牠的萌樣魅力，讓更多人因為牠而認識這座千年古寺。

精華 FAQ

  • 它以黑狗從紅色木門洞口探頭的瞬間為造型，畫面生動又具喜感，搭配「出頭之日」的雙關命名，引發網友共鳴，也讓人將商品聯想到自身處境與期待。

  • 二亮原本是佛光寺收留的流浪狗，後來成為寺內的看門犬。牠會因遊客呼喚或食物而從門洞探頭，甚至曾咬出小洞，這個可愛畫面成了文創靈感來源。

  • 雖然冰箱貼不是寺院官方販售，但它成功吸引遊客專程到佛光寺找二亮拍照，也讓更多人注意到佛光寺的唐代木構建築與歷史價值，形成文化與流量雙重效應。

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