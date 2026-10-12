360創始人周鴻禕攀岩摔下 自曝粉碎性骨折 活動全取消

周鴻禕攀岩摔傷，致左膝粉碎性骨折。(取材自快科技)

AI摘要 文章摘要整理： 360創始人周鴻禕在抱石攀岩時從3米高處墜落，導致左膝粉碎性骨折並需休養2到3個月，期間將暫停出差與公開活動。

奇虎360董事長兼CEO周鴻禕近期進行抱石攀岩時，不慎從3米高處失手墜落，經醫院檢查，確診為左膝粉碎性骨折。周鴻禕發布視頻表示，未來兩三個月，所有出差和外出活動將全部取消，近期一個月需在家戴固定器休養。

據快科技報導，周鴻禕透過視頻講述自己攀岩時意外受傷的經過。此次事故造成其左膝嚴重骨折，經醫學影像檢查，除脛骨(俗稱小腿骨)與腓腸豆出現粉碎性損傷、腓骨骨折外，還伴有膝關節積液及周邊軟組織腫脹，並查出左膝關節退行性改變。多重傷情疊加，恢復週期待觀察。

周鴻禕自曝在抱石攀岩運動過程中，在大約三米的高度失手跌落。(取材自快科技)

周鴻禕是一位資深的攀岩愛好者，事發時，他正在進行抱石攀岩，在約3米高處失手跌落。由於落地時未能做出合理的緩衝動作，身體受到的衝擊力集中在左腿。跌落後，他的膝蓋隨即傳出明顯異響，左腿也立即無法正常活動。

他表示，受到此次傷勢影響，未來兩三個月將暫停各類出差及外出公開活動，原有的工作與活動安排也將重新規畫。談及此次意外，周鴻禕提醒，攀岩等具有挑戰性的運動存在一定安全風險，尤其是年紀偏大的參與者，進行相關活動時需要留意潛在的安全隱患。

56歲周鴻禕是中國知名企業家，現任360集團（奇虎360）董事長兼執行長，因經常穿著紅色衣服，被稱為「紅衣教主」。

隨著電腦及手機普及，病毒與惡意程式成為用戶關注的問題。奇虎360推出免費防毒軟體，以綠十字的黃色球體為標誌，吸引大量用戶使用。他也是中國「免費安全」模式的開創者。

周鴻禕帶領奇虎360發展，累積超過4億用戶，最終在美國掛牌上市。2014年，周鴻禕獲選為「中國IT風雲人物」。