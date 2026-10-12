我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／2026諾貝爾全部揭曉 最新完整名單總覽

諾貝爾經濟學獎得主出爐 2位美國學者共享

360創始人周鴻禕攀岩摔下 自曝粉碎性骨折 活動全取消

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
周鴻禕攀岩摔傷，致左膝粉碎性骨折。(取材自快科技)
周鴻禕攀岩摔傷，致左膝粉碎性骨折。(取材自快科技)

AI摘要

文章摘要整理：

360創始人周鴻禕在抱石攀岩時從3米高處墜落，導致左膝粉碎性骨折並需休養2到3個月，期間將暫停出差與公開活動。

奇虎360董事長兼CEO周鴻禕近期進行抱石攀岩時，不慎從3米高處失手墜落，經醫院檢查，確診為左膝粉碎性骨折。周鴻禕發布視頻表示，未來兩三個月，所有出差和外出活動將全部取消，近期一個月需在家戴固定器休養。

據快科技報導，周鴻禕透過視頻講述自己攀岩時意外受傷的經過。此次事故造成其左膝嚴重骨折，經醫學影像檢查，除脛骨(俗稱小腿骨)與腓腸豆出現粉碎性損傷、腓骨骨折外，還伴有膝關節積液及周邊軟組織腫脹，並查出左膝關節退行性改變。多重傷情疊加，恢復週期待觀察。

周鴻禕自曝在抱石攀岩運動過程中，在大約三米的高度失手跌落。(取材自快科技)
周鴻禕自曝在抱石攀岩運動過程中，在大約三米的高度失手跌落。(取材自快科技)

周鴻禕是一位資深的攀岩愛好者，事發時，他正在進行抱石攀岩，在約3米高處失手跌落。由於落地時未能做出合理的緩衝動作，身體受到的衝擊力集中在左腿。跌落後，他的膝蓋隨即傳出明顯異響，左腿也立即無法正常活動。

他表示，受到此次傷勢影響，未來兩三個月將暫停各類出差及外出公開活動，原有的工作與活動安排也將重新規畫。談及此次意外，周鴻禕提醒，攀岩等具有挑戰性的運動存在一定安全風險，尤其是年紀偏大的參與者，進行相關活動時需要留意潛在的安全隱患。

56歲周鴻禕是中國知名企業家，現任360集團（奇虎360）董事長兼執行長，因經常穿著紅色衣服，被稱為「紅衣教主」。

隨著電腦及手機普及，病毒與惡意程式成為用戶關注的問題。奇虎360推出免費防毒軟體，以綠十字的黃色球體為標誌，吸引大量用戶使用。他也是中國「免費安全」模式的開創者。

周鴻禕帶領奇虎360發展，累積超過4億用戶，最終在美國掛牌上市。2014年，周鴻禕獲選為「中國IT風雲人物」。

精華 FAQ

  • 他在進行抱石攀岩時，於約3米高處失手墜落，落地時未能做好緩衝，衝擊力集中在左腿，導致膝蓋受重傷並立即無法正常活動。

  • 檢查顯示他左膝為粉碎性骨折，另有脛骨與腓骨骨折、膝關節積液、周邊軟組織腫脹，以及左膝關節退行性改變，恢復期需觀察。

  • 他表示未來2到3個月將取消所有出差和外出活動，近期1個月需在家戴固定器休養，原本的工作與公開行程也會重新規畫。

上一則

「這隻三點蟹有神蹟」 廣東食客拍下蟹殼照：holy蟹

延伸閱讀

膠水黏的？遼寧景點石欄倒塌 4歲童遭壓骨折嚇哭：媽媽我好怕

膠水黏的？遼寧景點石欄倒塌 4歲童遭壓骨折嚇哭：媽媽我好怕
55歲男腳踝多重損傷未充分修復 經常「翻腳刀」久久未癒

55歲男腳踝多重損傷未充分修復 經常「翻腳刀」久久未癒
尊界V800煞車踏板3連斷 官媒下架實測影片 疑護航「壓熱度」

尊界V800煞車踏板3連斷 官媒下架實測影片 疑護航「壓熱度」
趙麗穎「緊急送醫」後團隊鬆口揭真相 女神健康狀況衝熱搜

趙麗穎「緊急送醫」後團隊鬆口揭真相 女神健康狀況衝熱搜

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23
已故賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊。（ 中新社）

賭王「最優秀女兒」何超瓊遭騷擾勒索2000萬 獲批禁制令

2026-10-04 22:50
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相
「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯

「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯