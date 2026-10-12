「中國天眼」安檢虛設？ 貴州酒店推1人598元直抵核心區

中國多個旅遊平台均有售賣「走進中國天眼深度科普體驗」服務項目，價格為598元，某平台顯示已賣出上千份。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 貴州「中國天眼」被爆安檢疑似失守，旅客透過酒店與平台付費即可自駕進入核心區並攜電子設備拍攝，相關部門已介入調查。

位於貴州平塘縣克度鎮的「中國天眼」（FAST），是世界上口徑最大、靈敏度最高的單天線射電望遠鏡，為免受到任何無線電干擾，以其台址為圓心，半徑30公里區域設為電磁波寧靜區。但有旅遊平台與當地某高價酒店竟以「深度科普體驗」為名公開售賣行程，遊客只需提前報備，即可自駕直入天眼核心區，甚至可以攜帶電子產品拍攝，安檢形同虛設。

紅星新聞報導，11日上午，從攜程、大眾點評等平台獲悉，公開售價598（人民幣，下同，約90美元）元的「中國天眼深度科普體驗」項目，在平台上顯示暫停售賣，已下架。11日上午，記者致電酒店前台，工作人員稱，住酒店就可以參加的「深度科普體驗」項目還在運行，仍是由住客自駕進入核心區。

記者發現，此前負責對接售賣的相關平台工作人員，電話已無法接通，但記者通過該工作人員之前發送的二維碼，仍可下單購買相關產品。

報導稱，今年5月下旬，傅先生一行三人透過「攜程旅行」平台以2688元預訂「中國天眼光年之外酒店」的棲．悅雙床房。相關介紹稱，酒店位於「天眼」保護區，在當地「豪華酒店榜」排名第二。

酒店客服稱，景區是去觀景台遙望「天眼」， 但酒店住客可以自駕進入嚴格管制的核心區，直抵圈梁（或稱環形梁，Ring Beam）近距離參觀、講解。客服提醒，從小鎮前往酒店沿途無手機信號，住客需提前下載離線導航，並強調「特殊車輛禁止進入園區」。

傅先生從貴陽自駕到平塘縣克度鎮，沿國道522行駛，「天眼」保護區設有門崗，但因酒店已提前報備，他填寫完駕駛員和車牌號信息後即被放行。汽車繼續沿山路行駛，期間會經過兩條岔路，一條是去往酒店，另一條是去「天眼」景區觀景，傅先生曾尾隨一輛電動車駛往「天眼」方向，但中途被保安阻止繼續前行，遂掉頭駛至酒店辦理入住。

在酒店車輛及工作人員的帶領下，傅先生一行三人自駕抵達「天眼」。他表示，本次安檢形同虛設，他在「天眼」繞圈梁走了一圈，並用隨身攜帶的電子設備拍下圈梁影像。

據報導，中國多個旅遊平台均有售賣「走進中國天眼深度科普體驗」服務項目，價格為598元，某平台顯示已賣出上千份。

為了不被電子產品干擾，天眼景區所有接駁車全部按照國家天文台要求定製，細到沒有電子打火機，而且預約參觀的遊客，必須統一存放手機等電子產品，接受和乘坐飛機同級別的人機安檢，才能統一乘坐接駁車進入天眼觀景台遠距離觀看「天眼」。

據悉，中國國家天文台工作人員證實已接到舉報並成立專案工作組，上級部門仍在調查。

遊客稱在「導遊」帶領下抵達「天眼」圈梁。（視頻截圖）