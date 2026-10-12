天問三號2028年奔赴火星採樣 預計2031年帶樣本返地球
天問三號計畫於2028年前後發射、2031年前後帶回火星樣本，並以探尋生命痕跡為首要目標，同時也被視為邁向火星移民的重要一步。
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天問三號計畫於2028年前後發射、2031年前後帶回火星樣本，並以探尋生命痕跡為首要目標，同時也被視為邁向火星移民的重要一步。
中國行星探測工程之一的「天問三號」火星取樣返回任務，計畫於2028年前後發射，2031年前後攜帶火星樣本返回地球。如果任務成功，中國有望實現人類首次火星取樣返回。中國科學院上海天文台副研究員張佳駿表示，人類要實現火星移民，仍須解決地球與火星間的訊息交流、物質交流及人員生存等三大問題。
中國官媒人民日報10日刊登張佳駿署名文章「我們為什麼要奔赴火星」，談及三大問題。他表示，一是地球、火星間的訊息交流，上海天文台負責的特長基線干涉測量（VLBI）測定軌系統，可精確測量前往火星航天器的軌道，保證入軌順利，在天問一號任務中已得到初步驗證。
二是物質交流，張佳駿稱，人類可送探測器前往火星，但目前尚不能採集火星上的物質返回。天問三號任務計畫於2028年前後發射，2031年前後攜火星樣本返回地球。三是保障人員生存，火星表面低溫、高輻射、低重力、低氣壓、缺水及缺氧，如何就地利用火星資源仍需探索。
他認為，水星接近太陽，金星環境惡劣，其他天體又太過遙遠。相比之下，火星的條件好得多，有稀薄的大氣、水冰，自轉周期和季節更替與地球接近。因此，火星相當適合作為人類邁向星際文明的一站。
中國國家航天局4月曾公布「天問三號」的任務時程，並發布五個合作項目的遴選結果。相關儀器將分別搭載於軌道器、服務器及著陸器，用於探尋火星生命痕跡、探測火星表面礦物成分、大氣逃逸過程及水同位素分布等。
中國科學院院士、天問三號任務首席科學家侯增謙表示，探尋火星潛在生命痕跡是天問三號首要科學目標。火星取樣返回的核心挑戰包括著陸區選址、樣本汙染控制及生命痕跡識別。目前已初步遴選八個候選著陸區，預計今年底確定最終著陸區。
依中國航天規劃，天問三號火星取樣返回任務預計於2028年前後發射，並在2031年前後把火星樣本帶回地球，顯示其任務週期相當長且技術難度高。 若天問三號順利完成，中國有望實現人類首次火星取樣返回，這不僅代表深空探測能力的大幅提升，也將為研究火星生命痕跡與演化提供關鍵樣本。 張佳駿指出，火星移民至少要先解決三大問題：地火間的訊息交流、物質交流，以及人員生存條件；其中包括軌道精準測定、樣本返回與就地利用資源等挑戰。
精華 FAQ
依中國航天規劃，天問三號火星取樣返回任務預計於2028年前後發射，並在2031年前後把火星樣本帶回地球，顯示其任務週期相當長且技術難度高。
若天問三號順利完成，中國有望實現人類首次火星取樣返回，這不僅代表深空探測能力的大幅提升，也將為研究火星生命痕跡與演化提供關鍵樣本。
張佳駿指出，火星移民至少要先解決三大問題：地火間的訊息交流、物質交流，以及人員生存條件；其中包括軌道精準測定、樣本返回與就地利用資源等挑戰。
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