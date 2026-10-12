煞車踏板斷裂續發酵 尊界回應稱11月啟動升級 網炸鍋

華為超豪華新能源汽車「尊界V800」傳出在公開實測中，煞車踏板支架斷裂的嚴重安全事故。（取材自搜狐汽車）

AI摘要 文章摘要整理： 尊界V800煞車踏板支架斷裂事件持續發酵，官媒與中汽協罕見警示速成車安全風險，但尊界回應將於11月升級且不退定金，引發網友強烈質疑。

華為 鴻蒙智行與江淮汽車打造的豪車品牌「尊界」V800被汽車資訊平台「懂車帝」踢爆煞車板支架三連斷事件持續發酵，官媒人民日報和中汽協昨罕見對此接連發聲，強調「煞車踏板絕不應在駕駛中斷裂」，並呼籲行業對「速成車」說不。不過尊界的最新回應依然高姿態，稱11月起陸續啟動V800制動踏板支架底座「升級」，並對已訂車用戶不退定金。尊界回應引發大批網友不滿，質疑尊界「承認有問題但沒全認」，全網呼籲第三方直播重測。

「尊界」旗艦款「尊界V800」近日傳出在公開實測中，工程塑料煞車踏板支架發生物理性斷裂的嚴重安全事故。對此，人民日報昨發文強調，輿論對此事關注的焦點就是汽車尤其是速成新能源車的安全問題，「儘管事件有待權威的調查結論，但有一點毋庸置疑：一輛汽車的煞車踏板，絕不應該在駕駛中出現『斷裂』。」

文章提到，工信部等四部門10日就汽車產品研發測試驗證技術要求徵求意見，圍繞虛擬操縱件、門把手、新型人機交互系統、大角度座椅等方面提出具體測試驗證要求。業內普遍認為，四部門發布的新規是對「速成車」說不。

文章在結尾處提醒，中國新能源汽車產業近年來實現了跨越式發展，來之不易的產業生態、社會信任、消費者口碑，需要產業各方共同維護。「創新的腳步不會因為精益求精而變慢，安全才是中國汽車越跑越穩的底氣所在。」

10月11日，中國汽車工業協會（「中汽協」）昨也發文，面向全行業發出倡議，全面提升中國汽車產品安全水平。並指部分片面追求創新噱頭、忽視安全底線的不合理設計，以及研發測試驗證不充分等問題，給產品安全、市場口碑和產業高質量發展帶來隱患。中汽協倡議全行業企業要深刻落實政策導向，切實履行產品質量安全主體責任。

不過尊界的最新回應被網友形容依舊是高姿態。據紅星新聞報導，尊界客服昨表示，尊界V800制動踏板支架底座升級方案預計於10月底確認，11月起陸續啟動升級。已提車的用戶可通過全國任一服務中心預約登記，未發運車輛會被直接升級後再交付，用戶無需額外操作。而對於有車主表示要退定金，尊界客服表示，已訂車用戶如果已經處於鎖定期，定金無法退款。

尊界的回應引發大批網友不滿，認為尊界一直強調V800符合國標，卻又稱要「升級」，「為啥要升級？不是沒問題符合國標嗎？」、「問題是，只有煞車有問題嗎？」、「這回應明顯是『承認』了煞車踏板有問題卻又不敢『全認』」，「全網呼籲直播重測」昨被推上了熱搜，網友呼籲第三方介入直播重測V800煞車踏板甚至全車安全性能。