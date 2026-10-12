煞車踏板爆斷裂 尊界V800準車主沒信心 寧捨5萬元定金

華為鴻蒙智行北京王府井門店擺放的尊界V800。（取材自新京報）

AI摘要 文章摘要整理： 尊界V800煞車踏板支架在測試中斷裂引發爭議，準車主因此失去信心寧捨定金，江淮汽車股價也連日重挫。

華為鴻蒙智行與江淮汽車合作推出的百萬元級豪華MPV尊界V800，近日因煞車踏板支架在緊急制動測試中斷裂引發爭議。測試影片顯示，3輛車在時速100公里煞停至零的測試中，煞車踏板支架均出現斷裂，且斷口位置及形態相近。有準車主表示，即使5萬元（人民幣，下同，約7471美元）定金無法退還，也決定不再提車，認為事件令其對車輛安全失去信心。

新京報報導，涉事影片由懂車帝發布，10月8日登上熱搜。尊界V800於今年8月上市，9月底開始規模交付，最高售價101.6萬元。四川成都準車主賀先生原訂購頂配領航版，支付5萬元定金，另花15萬元選配車身顏色及咖啡機，連同其他費用，預計落地價超過120萬元。

賀先生表示，消費者願意支付高昂價格，是基於對品牌安全及品質的信任，踏板支架竟在測試中斷裂，令他無法接受。他說，銷售人員曾通知，車輛交付將延後，待制動踏板升級更換後再恢復，但企業未主動安撫及道歉，令他對品牌態度感到失望。他稱，身邊亦有其他尚未提車的準車主考慮放棄購車。

事件亦衝擊江淮汽車股價。報導指出，江淮汽車10月8日跌停，市值蒸發約62億元；翌日股價再度下跌，收報22.75元，跌幅7.97%。兩個交易日合計市值蒸發117.67億元。

對於斷裂原因，各方說法不一。尊界汽車發布情況說明，將測試形容為「非標準的極端測試工況」，並承諾免費升級，但未公布具體斷裂原因、升級方案及是否召回。零部件企業伯特利董事長袁永彬則認為，測試人員可能從側向施力，令踏板支架受力折斷。懂車帝否認暴力測試，稱時速100公里緊急制動屬正常測試項目。

「斷就是不對。」一車企整車產品副總工程師夢威指出，「所謂『暴力踩踏板』，我認為沒有什麼可指責的。作為一個零部件，它本來就應該具備承受極端情況的能力。」按正常開發標準，重量較大、載人較多的大型豪華MPV的踏板支架「起碼應該扛得住3000N的力量」。

中國汽車工程學會專家亦表示，突發情況下駕駛者可能全力踩煞車，不應要求駕駛者刻意控制踩踏力度。

報導指出，今年1月實施的國家標準「GB 21670—2025」規定，行車制動試驗踏板作用力為65至500牛頓，但這是標準認證試驗的作用力範圍，並非踏板斷裂極限。另一項推薦性行業標準「QC/T 788—2018」則要求，制動踏板承受1500±20牛頓縱向載荷、保載5秒並重複5次後，不得出現裂紋或損壞。