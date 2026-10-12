男友1米6…四川2.2米網紅小玥去年才生寶寶 26歲病逝

「小玥2米2」和男友。（視頻截圖）

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AI摘要 文章摘要整理： 四川2.2米網紅「小玥2米2」因多重疾病於11日凌晨病逝，年僅26歲，留下尚未滿周歲的兒子，男友證實死訊並按家屬意願低調處理後事。

四川身高達2.2米的網紅「小玥2米2」11日凌晨因病離世，終年26歲。男友梓浩證實女友死訊，並表示遵照逝者遺願及家屬意願，喪事從簡，不舉行追悼儀式。小玥早前被查出垂體瘤、腦膜瘤等多種疾病，後續更出現血糖 嚴重異常、腎衰竭等問題。她離世後，留下尚未滿周歲的兒子。

綜合媒體報導，梓浩11日在社交平台發布訃告，稱小玥當日凌晨因病離世。梓浩同時公開一份死亡證明，文件顯示，四川內江市東興區椑木鎮居民楊某玥於10月11日在家中死亡，相關身後事由家屬辦理。

椑木鎮政府工作人員表示，經向居委會了解，確有楊某玥家屬前往辦理死亡證明，但不清楚當事人是否就是網紅「小玥2米2」。內江一間殯儀館則證實，當日確有一名26歲楊姓女子遺體火化。一名認識小玥及梓浩的四川商戶亦表示，梓浩已向她證實小玥因病離世。

小玥與梓浩均從事自媒體工作，兩人主要透過短片記錄日常生活，平日主要在重慶生活。由於小玥身高達2.2米，而梓浩身高約1.68米，兩人相差逾50厘米，特殊的身高差成為網路話題，吸引不少粉絲關注。據公開資料，小玥帳號有約8.4萬名粉絲，梓浩則有約13.9萬名粉絲。

兩人相戀約四年，2025年5月宣布懷孕好消息，並於同年領證結婚，小玥10月生下兒子。

今年7月，梓浩曾發布影片透露，小玥就醫檢查時發現患有垂體瘤及腦膜瘤，之後又查出血糖值高達每升20至33毫摩爾，並出現腎衰竭等多項病症。小玥的社交平台自8月18日起停止更新，她當時在最後一條抖音影片中寫道，自己反覆受到病痛折磨，生活十分煎熬，慶幸身邊仍有男友陪伴。

認識兩人的商戶表示，早前雖知道小玥患病，卻未料病情如此嚴重，原本還曾邀請兩人到四川遊玩，沒想到她突然離世。商戶回憶，小玥雖然身形高大，性格卻十分溫和。

博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）