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湖北男子沉迷盜墓小說 自學盜東周時期2古墓被判12年

記者賴錦宏／綜合報導
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湖北一名男子從盜墓小說自學盜墓技術，並成功盜掘兩座東周時期古墓，盜走23件文物。...
湖北一名男子從盜墓小說自學盜墓技術，並成功盜掘兩座東周時期古墓，盜走23件文物。（取材自時速新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

湖北余某才迷上盜墓小說後自學技術，夥同他人盜掘2座東周古墓並竊得23件文物，最終因盜掘古墓葬罪被判12年。

湖北一名男子從盜墓小說自學盜墓技術，夥同他人盜掘兩座東周時期古墓，盜走23件文物，其中22件為中國國家三級或以上文物，但最終失風被捕，遭判處12年徒刑。

中國最高人民法院和國家文物局10日聯合發布六起依法懲治文物犯罪典型案例，其中包括這起發生在湖北省的盜墓案。

法院文件顯示，被告人余某才因癡迷盜墓小說，效仿書中情節自學盜墓技術並購買相關工具。2023年9月下旬及11月初，余某才兩次與他人商議盜掘古墓，並攜帶工具前往湖北省棗陽市興隆鎮和吳店鎮的村莊，單獨或夥同他人尋找古墓位置，盜走刻有東周銘文的銅戈、玉飾、銅壺和銅鼎等23件文物。

經鑑定，兩座被盜古墓均屬於東周時期，位於湖北省級文物保護單位郭家廟墓群的保護範圍內，具有重要歷史、藝術和科學價值。23件被盜文物均屬於春秋時期，其中22件被鑑定為中國國家三級或以上文物。

湖北省襄陽市樊城區人民法院認定，余某才構成盜掘古墓葬罪，並且是共同犯罪中的主犯。考慮到他歸案後如實供述犯罪事實，並自願認罪認罰，法院依法從輕處罰，今年3月9日判處他有期徒刑12年，並處罰金。

判決後無人提出上訴或抗訴，目前已生效。

中國最高法指出，盜墓小說屬於文學創作，相關情節經過大量誇張和幻想加工，與合法考古活動有本質區別，民眾不應將盜墓小說當作實施犯罪的「教科書」。

另據中國最高檢察院公告，2018年至2024年，中國公安機關陸續抓獲盜掘楚考烈王墓、倒賣文物等人員30餘人，追回文物95件，其中國家一級文物28件、國家二級文物34件、國家三級文物32件、一般文物1件，追繳違法所得118萬餘元人民幣（約17.63萬美元）。相關人員均被起訴，以盜掘古墓葬罪，盜竊罪，走私文物罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪等罪名被判刑，判處13年8個月至一年不等。

精華 FAQ

  • 他因沉迷盜墓小說，模仿書中情節自學盜墓技術，並購買相關工具，之後再與他人商議並實際前往湖北多地尋找古墓下手。

  • 案件涉及湖北省棗陽市兩座東周時期古墓，均位於郭家廟墓群保護範圍內，合共被盜走23件文物，包括銅戈、玉飾、銅壺和銅鼎等。

  • 法院認定他構成盜掘古墓葬罪，且是共同犯罪中的主犯；雖然他到案後如實供述並認罪認罰，但因犯罪情節嚴重，仍被判處有期徒刑12年。

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