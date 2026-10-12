「這隻三點蟹有神蹟」 廣東食客拍下蟹殼照：holy蟹
廣東食客拍到三點蟹殼內酷似人形的特寫，配上「holy蟹」雙關語後在社群平台爆紅，掀起一波幽默玩梗熱潮。
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廣東食客拍到三點蟹殼內酷似人形的特寫，配上「holy蟹」雙關語後在社群平台爆紅，掀起一波幽默玩梗熱潮。
吃蟹的季節到了，有網友脫口一句「holy蟹」惹得全網笑翻。「媽媽我真的看到holy蟹了」是2026年10月初在微博、Threads、X（Twitter）等社交平台上暴紅的網路迷因與流行梗。這個梗源於一位廣東網民「喬凱文」在吃海鮮聚餐時，隨手拍下一張三點蟹打開後的特寫照。這隻螃蟹殼內的蟹膏與蟹組織，竟組成酷似「人形」的輪廓，看起來就像是耶穌基督或神聖的浮雕。
博主隨即發文，並配上了一句「媽媽我真的看到holy蟹了」，巧妙運用了2種雙關語： Holy蟹：英文粗口諧音「Holy shit」（天啊）。 神聖的螃蟹：英文「Holy」本身就是神聖的意思，完美呼應了蟹殼裡看起來像神蹟、像耶穌的人形圖案。
原本只是「喬凱文」飯桌上隨手一拍的畫面，因為這份極具巧合的視覺衝擊與諧音幽默，瞬間成了大家瘋傳的最新迷因。
評論區湧現玩梗接龍，網民妙語連珠。有人驚嘆：「讓你吃到耶穌了」；亦有人提議「放到eBay上拍賣」，還有留言溫柔稱「耶穌愛你」。
不少網民表示初看相片相當震撼，笑稱這隻蟹是海鮮界天選奇物，天然形成的浮雕，簡直是餐桌上的神蹟，是「厚禮蟹」。
起因是一位廣東網民在海鮮聚餐時，隨手拍下三點蟹打開後的特寫照，蟹殼內部的蟹膏與組織看起來像人形，於是引發熱議。 因為它同時結合了「Holy shit」的諧音梗，以及「holy」本身帶有神聖之意，剛好呼應蟹殼內部像耶穌或浮雕的視覺效果。 評論區出現大量接龍玩梗，有人說像「讓你吃到耶穌」，有人提議拿去 eBay 拍賣，也有人留言「耶穌愛你」，整體氣氛十分幽默。
精華 FAQ
起因是一位廣東網民在海鮮聚餐時，隨手拍下三點蟹打開後的特寫照，蟹殼內部的蟹膏與組織看起來像人形，於是引發熱議。
因為它同時結合了「Holy shit」的諧音梗，以及「holy」本身帶有神聖之意，剛好呼應蟹殼內部像耶穌或浮雕的視覺效果。
評論區出現大量接龍玩梗，有人說像「讓你吃到耶穌」，有人提議拿去 eBay 拍賣，也有人留言「耶穌愛你」，整體氣氛十分幽默。
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