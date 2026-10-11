小紅書高薪工作是陷阱？中國女子赴馬疑被下藥 信用卡被盜刷

一名30歲中國籍女子小趙輕信社群平台小紅書上的高薪招聘廣告，前往馬來西亞求職，卻疑似遭人下藥。示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 中國女子小趙赴馬來西亞求職後疑遭下藥與盜刷，損失約6萬令吉，嫌犯已被逮捕並提控，案件將於11月審理。

一名30歲中國籍女子小趙輕信社群平台小紅書 上的高薪招聘廣告，前往馬來西亞求職，卻疑似遭人下藥，陷入意識不清的狀態，信用卡及電子支付帳戶隨後遭盜刷約6萬令吉（約人民幣10萬元）。小趙在柔佛州一處工廠區附近遭人遺棄，幸獲當地民眾協助報警。涉案的R姓華裔 男子已於9月27日凌晨在吉隆坡被捕，目前已被提控上庭，案件預計11月開庭審理。

綜合馬來西亞媒體報導，小趙原本在小紅書看到一則招聘廣告，職缺為台資企業行政主管，月薪開出1萬5000至1萬8000令吉，對方並承諾協助辦理工作簽證。由於招聘方安排的面試程序看似正式，加上小趙查證後發現相關公司確實存在，因此決定前往馬來西亞工作。

小趙於9月中旬抵達吉隆坡，隨後前往柔佛州新山一帶，由一名自稱R的當地華裔男子接機。據報導，她之後在居鑾一帶活動期間，喝下對方提供的奶茶，隨即出現神志不清、意識模糊等症狀，懷疑遭人下藥。

報導指出，小趙在接下來約兩天內，疑似因無法正常判斷及自主處理事情，被嫌犯帶往依斯干達公主城、古來及居鑾等多個地點。期間，她的隨身財物遭人取走，信用卡、支付寶 及微信支付帳戶也被盜用，損失約6萬令吉。

除了財物損失，嫌犯還涉嫌侵入小趙的手機，冒用她的身分向中國的親友借錢。所幸親友提高警覺，未依對方要求匯款，才沒有造成進一步損失。

小趙最後被遺棄在柔佛州一處工廠區附近，當地民眾譚智明發現她後伸出援手，並協助報警，事件才進一步曝光。

在案件處理方面，馬來西亞民主行動黨明吉摩區州議員徐寶儀介入協調後，當地警方展開調查，並於9月27日凌晨在吉隆坡逮捕R姓男子。據報導，該男子目前已被提控上庭，案件預計於11月審理，詳細案情及相關指控仍須由司法程序進一步釐清。

在警方協助下，小趙已取回部分遺失的個人物品，包括手提電腦，並準備返回中國。至於後續出庭作證事宜，將視案件進展及相關安排，考慮親自出庭或透過線上方式作供。

小趙表示，自己平時經常出國旅遊，自認具備一定的海外生活經驗，卻仍落入求職陷阱。這次經歷讓她意識到，即使招聘程序看似完整、公司也能查到相關資料，仍不能因此認定對方可信。

目前，案件預計於11月進入審理程序，警方調查及司法進展仍有待後續公布。小趙的財物損失及帳戶遭盜用情況，也有待依相關調查與司法程序進一步處理。