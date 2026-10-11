鄭欽文中網奪冠全網沸騰 同框「御用挑邊人」靳東引熱議

男星靳東(中)在中網現場同框鄭欽文(左)，引發熱烈討論。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 鄭欽文在中網奪冠帶動話題，靳東以挑邊嘉賓身分多次現身，與她罕見同框成為焦點，也讓賽場內外熱度同步升高。

中國金花鄭欽文 11日晚奪得中網冠軍，全網沸騰。五次為中網「挑邊」（拋硬幣決定發球權）的男星靳東 ，在現場罕同框鄭欽文也引發熱烈討論。

綜合媒體報導，2026年中國網球公開賽女單決賽11日晚在鑽石球場開打，演員靳東以挑邊嘉賓身分亮相，為鄭欽文與4號種子安德列娃拋硬幣決定發球權。挑邊結束後，鄭欽文選擇接發球。靳東當天以休閒裝扮現身，整體造型斯文沉穩，與賽場熱烈氣氛形成鮮明對比，也成為觀眾關注的焦點。

這並非靳東本屆中網首次為鄭欽文挑邊。鄭欽文4日首度亮相本屆賽事、迎戰拉希莫娃時，靳東便曾擔任挑邊嘉賓。當時現場人氣高漲，被網友形容為「中網上座率最高的一場比賽」。到了半決賽，為鄭欽文挑邊的則是演員瞿穎；決賽再由靳東登場，讓網友笑稱他是「中網御用挑邊人」。

據報導，靳東不僅是演員，也是煤礦文工團團長，平日熱愛網球。此次走進鑽石球場，既結合個人興趣，也為決賽增添明星話題。根據公開資料，他已先後於2015年女單決賽、2016年女單半決賽、2024年女單第二輪2025年女單第三輪及2026年女單決賽擔任挑邊嘉賓，累計5次，堪稱中網熟面孔。

有趣的是，靳東與瞿穎先後為鄭欽文挑邊，也被部分網友視為「福星」。不過，挑邊的實際作用是以拋硬幣決定發球權或接發球權，並不直接影響選手的競技實力。鄭欽文能一路挺進決賽並最終奪冠，關鍵仍在場上的技術與臨場發揮。

決賽當晚，鑽石球場看台氣氛熱烈，觀眾手持應援手幅為鄭欽文加油，從看台票到高價包廂均傳出售罄。靳東與鄭欽文罕見同框，則為這場中國網球焦點之戰增添場外話題。

男星靳東(中)在中網現場同框鄭欽文(左)，引發熱烈討論。(新華社)