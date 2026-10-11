我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

有本事來拿…網購蜜薯「僅退款」 400公里外賣家不忍了

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網購蜜薯引發退貨糾紛，商家從山東聊城開車到河北滄州取貨，來回800公里只取回3斤...
網購蜜薯引發退貨糾紛，商家從山東聊城開車到河北滄州取貨，來回800公里只取回3斤；蜜薯示意圖。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

河北買家以商品不符申請僅退款，商家拒絕後連夜跨省取回，卻只拿回部分蜜薯；律師認為平台規則仍待完善，少退貨部分可主張不當得利。

河北省滄州市一名女子花15.31元網購9斤蜜薯，收貨後以商品不符為由申請「僅退款」，商家提出退貨退款卻遭拒，對方還稱「有本事過來拿」。山東聊城商家左女士一氣之下連夜開車往返800公里取貨，最後卻只拿回3斤蜜薯，引發網友熱議。

據北京晚報報導，左女士表示，店鋪販售的是山東煙薯25，屬於蜜薯的一個品種，並非顧客所稱的「榴槤蜜薯」。女子收貨後質疑：「我要的是蜜薯，這是蜜薯嗎？」並以假冒偽劣商品為由申請「僅退款」。

左女士表示，雙方溝通退貨事宜未果，對方還表示有本事就上門取貨。為了討回商品，左女士連夜從聊城開車前往滄州，來回約800公里，最終只取回3斤蜜薯。她坦言，這麼做「就是為了出一口氣」。目前媒體尚未聯繫上買家。

河北女子網購9斤蜜薯後申請「僅退款」，還稱「有本事來拿。」山東商家連夜開車往返8...
河北女子網購9斤蜜薯後申請「僅退款」，還稱「有本事來拿。」山東商家連夜開車往返800公里取貨，最後只拿回3斤。(視頻截圖)

針對此事，北京市律師協會民法專業委員會主任張金澎指出，「僅退款」並非法律規定，而是電商平台的規則，主要適用於生鮮食品等易腐商品。依照民法原則，買賣雙方應遵循誠實信用及等價有償原則，退款時原則上也應退還商品，除非雙方另有約定。

張金澎表示，此案雙方對商品種類存在爭議，應先釐清買賣的究竟是什麼產品。若適用「僅退款」，買家應將9斤蜜薯全部退還商家；如今商家只取回3斤，少了6斤，賣家可向買家主張「不當得利」，並由買家就短少的部分舉證。

他也指出，商家為取回退貨而長途奔波，成本相當高，電商平台的「僅退款」規則仍有完善空間。

事件曝光後，不少網友批評平台在糾紛中缺乏作為，認為「累的虧的都是商家」，也有人建議將買家的「僅退款」次數公開標記，讓賣家能及時掌握相關資訊。

精華 FAQ

  • 買家花15.31元網購9斤蜜薯後，認為收到的商品與預期不符，便以假冒偽劣為由申請「僅退款」，引發雙方對商品性質與退貨方式的爭議。

  • 因為買家拒絕退貨退款，還回應「有本事過來拿」，商家左女士一氣之下連夜從聊城前往滄州取回商品，來回約800公里，最後只拿回3斤蜜薯。

  • 律師指出「僅退款」不是法律規定，而是平台規則；若適用此機制，買家原則上應退回全部商品。此次少退6斤，賣家可依不當得利主張權利。

電商

上一則

粵艇南下10•16首航 帶動香港高端旅遊 助打造世界級遊艇產業

下一則

中盯上太平洋戰略要地 挑戰巴丹島主權「試探國際反應」

延伸閱讀

8元香菜遭僅退款 商家「爭一口氣」開車千里取回

8元香菜遭僅退款 商家「爭一口氣」開車千里取回
「賣10件退8件」中國電商防蹭穿 祭2.4米防拆絲帶

「賣10件退8件」中國電商防蹭穿 祭2.4米防拆絲帶
好市多要回1.84億關稅退款 承諾降價嘉惠顧客

好市多要回1.84億關稅退款 承諾降價嘉惠顧客
整理包／日本免稅密封袋取消 美妝、家電怎麼買？退稅新制5重點

整理包／日本免稅密封袋取消 美妝、家電怎麼買？退稅新制5重點

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
橘貓走到執勤中的哨兵腳邊，最後直接趴下休息。（視頻截圖）

天安門橘貓又陪哨兵站崗 蜷成一圈窩腳邊打盹 萌翻了

2026-10-04 10:30

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事