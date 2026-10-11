有本事來拿…網購蜜薯「僅退款」 400公里外賣家不忍了

網購蜜薯引發退貨糾紛，商家從山東聊城開車到河北滄州取貨，來回800公里只取回3斤；蜜薯示意圖。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 河北買家以商品不符申請僅退款，商家拒絕後連夜跨省取回，卻只拿回部分蜜薯；律師認為平台規則仍待完善，少退貨部分可主張不當得利。

河北省滄州市一名女子花15.31元網購9斤蜜薯，收貨後以商品不符為由申請「僅退款」，商家提出退貨退款卻遭拒，對方還稱「有本事過來拿」。山東聊城商家左女士一氣之下連夜開車往返800公里取貨，最後卻只拿回3斤蜜薯，引發網友熱議。

據北京晚報報導，左女士表示，店鋪販售的是山東煙薯25，屬於蜜薯的一個品種，並非顧客所稱的「榴槤蜜薯」。女子收貨後質疑：「我要的是蜜薯，這是蜜薯嗎？」並以假冒偽劣商品為由申請「僅退款」。

左女士表示，雙方溝通退貨事宜未果，對方還表示有本事就上門取貨。為了討回商品，左女士連夜從聊城開車前往滄州，來回約800公里，最終只取回3斤蜜薯。她坦言，這麼做「就是為了出一口氣」。目前媒體尚未聯繫上買家。

河北女子網購9斤蜜薯後申請「僅退款」，還稱「有本事來拿。」山東商家連夜開車往返800公里取貨，最後只拿回3斤。(視頻截圖)

針對此事，北京市律師協會民法專業委員會主任張金澎指出，「僅退款」並非法律規定，而是電商 平台的規則，主要適用於生鮮食品等易腐商品。依照民法原則，買賣雙方應遵循誠實信用及等價有償原則，退款時原則上也應退還商品，除非雙方另有約定。

張金澎表示，此案雙方對商品種類存在爭議，應先釐清買賣的究竟是什麼產品。若適用「僅退款」，買家應將9斤蜜薯全部退還商家；如今商家只取回3斤，少了6斤，賣家可向買家主張「不當得利」，並由買家就短少的部分舉證。

他也指出，商家為取回退貨而長途奔波，成本相當高，電商平台的「僅退款」規則仍有完善空間。

事件曝光後，不少網友批評平台在糾紛中缺乏作為，認為「累的虧的都是商家」，也有人建議將買家的「僅退款」次數公開標記，讓賣家能及時掌握相關資訊。