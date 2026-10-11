「靠直播切片3年賺700萬」 廣東大二專科生驚動全網

「大二專科生稱靠切片三年賺七百萬」成微博熱搜話題。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 廣東一名專科生自稱靠直播切片帶貨3年賺700萬元，雖引發關注，但收入與計算方式未經第三方核實，且產業已面臨競爭、授權與合規壓力。

廣東雷州一名2003年出生的專科生，自稱大二期間投入直播切片帶貨，三年累計賺進700萬元（人民幣，下同，約104.5萬美元），引發網路熱議。他表示，自己起步時每月生活費僅1200元，第一個月收入3000元，第二個月突破1萬元，第三個月達到3萬元，第一年收入即超過百萬元。他將成功歸因於平台機遇，認為八成靠平台紅利，個人努力僅占兩成。不過，700萬元的說法目前來自當事人自述，實際收入及計算方式尚未獲得第三方獨立核實。

直播切片是將主播直播內容剪輯成短影片，再透過商品連結或帶貨方式取得佣金。這種模式約於2022年隨著部分頭部主播開放內容授權而興起，吸引不少希望以較低成本投入電商 的從業者。

綜合媒體報導，這名專科生表示，他在製作影片時，會逐格比對作品與熱門影片，從畫質、標籤到文案等細節尋找差異，並反覆分析流量表現。掌握操作方式後，他選擇專注單一領域，而非頻繁轉換賽道。

他認為，個人努力固然重要，但平台發展階段及流量機遇對收入影響更大，努力只是「拿到運氣的入場券」。

然而，700萬元究竟是累計佣金、營業收入，還是扣除團隊分成、廣告投放及人力成本後的淨利潤，相關資訊並未交代，實際獲利情況仍有待確認。

從業者的收入差距，也反映直播切片並非人人都能獲得高額回報。相關報導曾引述三只羊方面披露的資料，2022年獲得授權的1.1萬多人，人均收入約1.7萬元人民幣。另有一名2023年入行的從業者表示，自己的月收入從最初的5000至6000元，隨著競爭加劇，降至1000元出頭。

直播切片早期因頭部主播流量大、參與者相對較少，部分從業者得以藉由內容剪輯獲取佣金。但隨著更多人加入，市場競爭愈來愈激烈，平台對授權及帳號管理的要求也逐步提高，早期的流量紅利不易複製。

此外，授權與內容合規也是從業者面臨的問題。未經許可使用主播的肖像、姓名或直播內容，可能引發侵權爭議，甚至面臨帳號處置或法律訴訟。2025年，江蘇省消保委相關調查也曾揭露切片帶貨存在商品資訊與實際情況不符等問題，平台因而持續推動授權帳號管理及相關規範。