愈靠近愈聞不到…杭州滿城桂花香 「非牛頓流體」衝熱搜

杭州近日桂花盛開，「桂花香是非牛頓流體」的說法登上熱搜。（取材自都市快報橙柿互動）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州桂花盛開帶動「非牛頓流體」話題，但實際上是香氣分子擴散、空氣流動與嗅覺適應共同造成的感受差異。

杭州近日桂花盛開，桂花香是「非牛頓流體」的說法登上熱搜，網友形容，愈刻意靠近花朵用力聞，香氣反而愈淡，走路經過時卻常能聞到濃郁花香。科學上，桂花香並非牛頓流體，而是花朵釋放的揮發性有機化合物擴散到空氣中，再被人體嗅覺感知；聞香方式、空氣流動及個人嗅覺差異，都可能影響感受。

都市快報報導，杭州近期進入桂花盛開季節，網路流傳「桂花香是一種非牛頓流體」的說法。這個比喻源自桂花香氣的特殊體驗：刻意湊近花朵聞，反而覺得香味不明顯；不經意從花樹旁走過，香氣卻撲鼻而來。

非牛頓流體是指黏稠度會隨外力或流動狀態改變的流體，與黏稠度基本不因施力方式改變的牛頓流體不同。常見例子是藕粉，緩慢加水、攪拌時質地較稀，快速或用力攪動時卻可能變得濃稠、結塊，這種現象稱為「剪切增稠」。

不過，桂花香與流體黏稠度沒有直接關係。桂花香氣來自花瓣釋放的揮發性有機化合物，包括β-紫羅蘭酮、芳樟醇、羅勒烯等。這些分子擴散至空氣中，再進入鼻腔，屬於氣味分子的擴散現象，而非非牛頓流體的物理特性。

為何用力聞花時，反而可能覺得香氣變淡？報導指出，桂花香氣的釋放與擴散受到空氣流動影響。風吹過時，可能將花朵周圍濃度較高的香氣分子帶到人體附近，讓人突然聞到花香。若刻意靠近花朵快速吸氣，周圍的香氣分子可能被氣流迅速帶走，尚未充分補充，聞到的氣味便可能減弱。

報導指出，此外，嗅覺也會隨著刺激持續而產生適應。當鼻子反覆接觸同一種濃郁氣味，嗅覺感受器的反應可能逐漸降低，使人感覺香氣不如一開始明顯。這也解釋了為何長時間待在有香味的環境中，往往會逐漸感覺不到原本的氣味。

有網友形容桂花香「是不經意間混進一口呼吸裡的」。相較於刻意湊近花朵，散步或騎車經過桂花樹時，空氣自然流動，香氣隨風飄散，反而容易在不經意間聞到。宋代詩人范成大也曾以詩句描寫桂花：「纖纖綠裹排金粟，何處能容九里香」，呈現桂花香氣飄散的特點。

除了聞香方式，每個人的嗅覺差異也會影響對桂花香的感受。人類約有400種功能性嗅覺受體，用來識別空氣中的氣味分子，而不同人的嗅覺受體基因存在差異，對同一種氣味的敏感程度也可能不同。

桂花香氣由多種化合物組成，除了清甜的花香成分，也含有微量醛類等物質。因此，有人覺得桂花香氣清甜，有人形容帶有桃子或杏乾的氣味，少數人甚至可能聞到細微異味。這些差異與個人的嗅覺受體及氣味感知有關，並不代表花朵釋放的香氣分子有所不同。

杭州有多處賞桂地點，包括滿覺隴、杭州植物園、西湖邊的柳浪聞鶯與太子灣，以及靈隱寺周邊。滿覺隴道路兩旁桂花成片，杭州植物園有多種桂花品種，西湖沿岸則可一邊賞桂一邊欣賞湖景，靈隱寺周邊也有桂樹分布。隨著桂花進入盛花期，民眾可在秋日散步時感受花香。