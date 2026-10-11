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河南新郎租賓利接親 還沒開拍好友就潑醬油 新娘變臉了

中國新聞組／北京11日電
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新人特意租用賓利婚車、安排舞獅表演，並聘請專業跟拍及跟妝團隊，不料正式拍攝尚未開...
新人特意租用賓利婚車、安排舞獅表演，並聘請專業跟拍及跟妝團隊，不料正式拍攝尚未開始，新郎便遭好友砸雞蛋、潑醬油，嶄新西裝及妝造被弄得一片狼藉。（取材自都市現場）

AI摘要

文章摘要整理：

河南民權縣一場接親儀式因婚鬧失控，新郎在正式拍攝前遭好友砸雞蛋、潑醬油，導致西裝與妝造受損，也讓原本期待的婚禮畫面受到影響。

河南省商丘市民權縣一場接親儀式近日發生婚鬧事件，新人特意租用賓利婚車、安排舞獅表演，並聘請專業跟拍及跟妝團隊，原本希望留下溫馨的接親畫面，不料正式拍攝尚未開始，新郎便遭好友砸雞蛋、潑醬油，嶄新西裝及妝造被弄得一片狼藉。發布影片的目擊者表示，新郎未當場發火，但新娘明顯不高興，原本期待的婚禮畫面也受到影響。

都市現場報導，日前民權縣一場庭院婚禮的接親影片在網路上引發關注。發布影片的梁小姐表示，婚禮地點距離民權縣城約兩公里，新人事前花費時間、精力及費用籌備，除了租用賓利作為婚車，也安排舞獅表演，並聘請專業跟拍、跟妝團隊，希望記錄接親過程。

然而，接親現場的婚鬧在正式拍攝前便開始。影片顯示，有人直接朝新郎頭部砸雞蛋，並將醬油潑在新郎身上，原本乾淨的西裝很快沾滿污漬，精心打理的妝造也受到影響。

據報導，梁小姐表示，動手的人是新郎關係要好的兄弟。事發時，新郎沒有當場發火，但新娘明顯有些不高興。她說，新人原本滿心期待接親儀式能順利進行，也希望透過專業團隊留下美好畫面，沒想到跟拍還沒開始，新郎的衣服就被弄髒，現場氣氛也受到影響，原本希望呈現的畫面難以實現。

影片傳出後，引起網友討論。有網友表示：「這才接親還沒開始舉行婚禮，弄成這樣真的會當場發飆。」也有人說：「實在不理解這種操作，好好的喜事何必這樣折騰。」

梁小姐表示，發布影片是希望提醒民眾，婚鬧應有所節制，不要因為想湊熱鬧，破壞新人期待已久的婚禮時刻。

婚鬧是部分婚禮中的傳統習俗，但這起事件中，砸雞蛋、潑醬油的行為讓新郎西裝沾污，也影響新人原本安排的接親流程。相關影片引發討論後，網友多聚焦於婚鬧的分寸，以及參與者是否應尊重新人的感受。

新人特意租用賓利婚車、安排舞獅表演，並聘請專業跟拍及跟妝團隊，不料正式拍攝尚未開...
新人特意租用賓利婚車、安排舞獅表演，並聘請專業跟拍及跟妝團隊，不料正式拍攝尚未開始，新郎便遭好友砸雞蛋、潑醬油，嶄新西裝及妝造被弄得一片狼藉。（取材自都市現場）

精華 FAQ

  • 事件發生在河南省商丘市民權縣，屬於一場庭院婚禮的接親儀式。新人原本安排了婚車、舞獅與專業跟拍團隊，卻在現場遭遇突發婚鬧，打亂了既定流程。

  • 新人特意租用賓利作為婚車，還安排舞獅表演，並聘請專業跟拍和跟妝團隊，希望完整記錄接親過程，留下溫馨又正式的婚禮畫面。

  • 現場有人向新郎砸雞蛋、潑醬油，讓西裝和妝造沾滿污漬，新娘也明顯不高興。影片曝光後，網友多批評婚鬧失分寸，認為應尊重新人感受。

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