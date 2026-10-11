2中國男赴泰旅遊 傳照片後失聯 泰警針對案例發聲了

小宋收到的照片。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 2名中國男子赴泰旅遊後在曼谷失聯，失聯前曾傳來荒野車輛照片，泰警研判可能已被轉移至緬甸，家屬已報案並向中方求助。

中國男子小宋與姊夫胡星、弟弟宋華婷十一期間赴泰國 旅遊，10月6日姊夫和弟弟外出後失聯。小宋表示，兩人失聯前曾傳來兩張荒郊野外的車輛照片，隨後電話便無法接通。泰國警方曾告知，根據兩人先前發布的定位及照片判斷，他們可能已被轉移至緬甸 。截至10日，兩人仍無進一步消息，小宋已報警並向中國駐泰國大使館 求助。

紅星新聞報導，小宋10月4日與從事IT行業的姊夫胡星、弟弟宋華婷前往曼谷旅遊。三人原本行程順利，直到10月6日，小宋因感冒留在酒店休息，姊夫和弟弟則外出遊玩。

小宋說，當天姊夫曾告訴他，兩人攔到一輛車，途中也傳訊息報平安。他當時還提醒兩人注意安全，沒想到下午3時30分左右，姊夫突然傳來兩張照片，畫面分別是一輛灰色越野車和一輛黑色轎車，停在雜草叢生的野外路邊，其中一張照片還拍到一名戴口罩的男子。

小宋收到照片後立即詢問兩人情況，卻一直沒有收到回覆，打電話也無法接通。他察覺情況有異，當天下午5時左右前往曼谷警局報案，約晚間7時50分完成報案程序，並取得泰國警方出具的報案紀錄。此後，他又撥打中國領事保護電話，並於8日一早前往中國駐泰國大使館尋求協助。

據報導，小宋表示，自己9日獨自從泰國返回中國，「明明三個人高高興興地一起出發，回來就只剩我一個人了。」他也說，姊夫和弟弟在泰國沒有其他熟識的人，失聯前未曾向他提過高薪工作等邀約。至於兩人當天所說的「攔了一輛車」，究竟是計程車還是照片中的車輛，他因當時不在現場，無法確認。

令小宋更加擔心的是，9日上午11時左右，人在中國的姊姊接到胡星打來的報平安電話。小宋轉述，姊夫在電話中說自己和弟弟在一起，讓家人不要擔心，並要求姊姊轉生活費。小宋說，姊姊感覺姊夫可能受到他人控制，但對方沒有說明兩人身在何處。

據極目新聞報導，10月7日上午，泰國警方告知小宋，根據失聯者此前發布的定位資訊及照片判斷，兩人可能已被轉移至緬甸。小宋隨後聯繫中國駐緬甸大使館，獲告知使館將督促當地警方依法辦案，若有消息會透過電子郵件回覆。截至紅星新聞報導時，兩人仍未傳出進一步消息。

針對近期中國公民在泰國失聯事件，泰國皇家部隊內部安全行動司令部（ISOC）相關人士接受紅星新聞採訪時提醒，外籍旅客入境泰國後，不要隨意搭乘他人安排的車輛，因為不少失聯案件都是從這類情況開始。

該人士也提醒，若中國公民接獲赴泰工作邀約，應要求對方提供辦理工作許可證所需的文件，以降低捲入非法活動的風險。他解釋，外國人在泰國合法工作，必須先在泰國駐華使領館申請商務簽證，入境後再向泰國勞工部申請工作許可證。正式入職後，可將有效期90天的商務簽證換成一年期簽證；若中途需要回國或前往其他國家，可在機場辦理回頭簽，避免重新申請商務簽證。

該人士另指出，泰國法律禁止外國人從事部分職業，相關名單涉及27類工作，包括泰式按摩、導遊、流動攤販、經紀人或代理人等。違規者可能面臨法律處罰、遣返及列入黑名單等後果。

中國駐泰國大使館此前也提醒在泰中國公民及機構遵守當地法律，不得以旅遊名義從事商業活動，也不能透過「落地後臨時組團」等方式，開展未經審批的商業活動。

家屬發布的尋人啟事上小宋的姐夫（左）與弟弟的照片。（取材自紅星新聞）