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前八月城鎮失業率5.2% 中國人社部：將使用AI促進就業

記者陳宥菘／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國人社部表示，前9個月城鎮新增就業1052萬人、失業率均值5.2%，接下來將推青年就業支持計畫，並以AI促就業與提升職業技能。

中國人社部表示，今年前九個月城鎮新增就業1052萬人，前八個月城鎮調查失業率均值為5.2%，就業形勢總體穩定，接下來將重點實施高校畢業生等青年就業支持計畫，並開展適應人工智慧（AI）發展促就業行動。

中國人社部副部長李忠10日出席國新辦舉行的「『十五五』時期推進就業和社會保障高質量發展有關情況」記者會時表示，前段時間，實施就業優先戰略「十五五」規畫、人社事業發展「十五五」規畫等一批規畫相繼推出，明確未來五年人社事業發展的任務書、施工圖。

AI發展促就業行動包含AI就業創造計畫、勞動者轉型轉崗就業支持計畫以及傳統領域AI就業潛能挖掘計畫，官方拓寬新興領域的AI就業新空間，積極培育新職業、新崗位，並明確支持中小微企業探索低成本、輕量化的智慧升級路徑，提升其吸納就業的能力，希望中小企業借助AI做大經營、增強招人能力。

他指出，人社部將實施就業優先戰略，促進高質量充分就業。今年1至9月，城鎮新增就業1052萬人、完成全年目標任務的87.7%，前八個月城鎮調查失業率均值為5.2%，就業形勢總體穩定。

李忠指出，接下來，人社部重點實施「兩個計畫」，就是高校畢業生等青年就業支持計畫、靈活就業和新就業形態勞動者就業質量提升計畫。

同時並開展「五項行動」，包括適應人工智能發展促就業行動等，以及健全「四個方面制度機制」，重點是制定推出新就業形態勞動者權益保障辦法。此外，還將健全最低工資標準調整機制。

李忠提出，將加大「投資於人」力度，加快塑造現代化人力資源。

目標在力爭「十五五」時期，開展補貼性職業技能培訓5000萬人次，新增取得技能證書4,000萬人次、其中取得高級工以上技能證書1400萬人次。

同時，深入實施專業技術人才知識更新工程，每年培養培訓100萬名高層次、急需緊缺和骨幹專業技術人才。通過各方共同努力，讓人才優勢更加彰顯，發展活力持續迸發。

精華 FAQ

  • 人社部指出，前9個月城鎮新增就業達1052萬人，完成全年目標的87.7%；前8個月城鎮調查失業率均值為5.2%，顯示整體就業形勢保持穩定。

  • 接下來將重點實施高校畢業生等青年就業支持計畫，以及靈活就業和新就業形態勞動者就業質量提升計畫，並同步完善相關權益保障與最低工資制度。

  • AI促就業行動包括AI就業創造、勞動者轉型轉崗支持與傳統領域潛能挖掘，並鼓勵中小微企業走低成本、輕量化智慧升級路徑，以擴大招工與用工能力。

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