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煞車踏板斷裂事件 新疆官媒促尊界「說人話」 文不見了

中國新聞組／北京11日電
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尊界V800。（取材自微博）
尊界V800。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

尊界V800煞車踏板支架斷裂引發爭議後，新疆官方帳號發文直批車企回應失焦、只講合規不講安全，隨後文章又被隱藏，進一步掀起輿論質疑。

華為鴻蒙智行與江淮汽車打造的豪華汽車品牌「尊界」V800，近日被汽車資訊平台「懂車帝」踢爆煞車踏板支架「三連斷」，事件在官媒新華社刪除懂車帝相關實測視頻後引發「官方護航華為」質疑。不過，新疆官方帳號「新疆發布」突發文硬剛尊界，要尊界「說人話」，還批評車企「兩副面孔」，文章還被中新網等官媒轉發，引來大批網民大讚「官媒也反了」。不過原文不到一天被就隱藏，惹怒網民：「現在連說實話都不行了？」

尊界V800煞車踏板支架斷裂一事經輿論發酵後，新華社疑刪除相關貼文和視頻，引來多方質疑官方護航華為。就在大家以為此事要被官方噤聲之際，新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室官方帳號「新疆發布」10日在微信公眾號發布了一篇題為「回應產品安全問題能不能說人話」評論文章，將矛頭對準了尊界。

「新疆發布」這篇千餘字的評論文章正面硬剛尊界汽車，語言犀利。文章稱，尊界官方回應引用了一串國標編號，還指制動系統「按照高於國家標準」等語。文章一針見血地總結：「問的是『結不結實』，答的是『我合規』。這一問一答之間，隔著的正是公眾和這家企業之間全部信任的距離。」並指「人話的分量重，重到有些企業不敢說，甚至都不會說了。」

文章還批評車企存在「兩副面孔」，賣車時用大白話強調「安全是最大的豪華」等口號，出事時卻話鋒一轉全成了「高於國標行標」、「非標準極端工況」。「同一撥人，兩副面孔，換的不是詞彙量，是心態。」並援引消費者權益保護法指出，「這一腳煞車，踩斷的不只是踏板支架，還有一份法定的答覆義務。」

該文章發布後官媒中國新聞網等多家媒體轉載了其核心觀點，相關話題在微博登上熱搜，閱讀量破5000萬。大批網民認為，一家遠在邊陲的新疆發布，都願在風口浪尖直言不諱，大呼「先生大義」、「牛逼啊，炸裂啊，這才是正常的內容」、「膽子很大呀」。

文章在評論區還回應網民：「我們可沒有說大話套話哦。我們只是說，既然產品安全被質疑了，如果企業要回應，就應該正面回應到底安不安全，其實就兩個選項——我們的汽車很安全or不安全，說其他的都不是正面回應，都不符合消費者權益保護法的要求。」

不過這篇文章在發布不久後，即被設置為隱私或隱藏，再打開後顯示「根據作者隱私設置，無法查看該內容」，疑似被刪除。此舉又惹怒了許多網民評論：「官媒下場懟車企，結果文章秒隱藏？」、「現在連實話都不讓說了？」、「不是刪除就是隱藏，代表官方和華為心虛。」

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於尊界V800的煞車踏板支架被指在測試中出現「三連斷」，也就是關鍵零件斷裂。此事讓外界質疑車輛制動系統的實際安全性與可靠性。

  • 因為新疆發布直接發文批評尊界回應太多術語、太少實話，認為企業面對安全質疑時應直接回答車是否安全，而不是只談國標與合規，引發大量關注。

  • 文章隱藏後，許多網民質疑為何連批評車企的內容也被消失，認為這像是官方與企業心虛，並嘲諷「現在連實話都不讓說了」，輿論再度升高。

新疆 華為

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