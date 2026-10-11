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中網／鄭欽文刷新戰績 成為首位晉級單打決賽本土選手

中國新聞組／北京11日電
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10月10日，在北京進行的2026中國網球公開賽女子單打半決賽中，中國選手鄭欽文...
10月10日，在北京進行的2026中國網球公開賽女子單打半決賽中，中國選手鄭欽文2比0戰勝比利時選手梅騰絲，晉級決賽。圖為鄭欽文在比賽中回球。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭欽文在中網4強以2：0擊敗梅騰絲，首度闖入女單決賽，刷新個人最佳並成為賽史首位晉級決賽的中國本土選手。

▲ 影片來源：YouTube平台＠球躍足記（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

中國網球公開賽10日在北京進行女單4強賽，主場出擊的中國名將鄭欽文以7：5、6：2直落兩盤擊敗13號種子梅騰絲，首進中網女單決賽，不僅刷新她個人在這項賽事的最佳戰績，也成為中網創辦20多年來首位闖入單打決賽的中國本土球員。鄭欽文的世界排名也重返TOP30，再度成為「中國一姐」。鄭欽文賽後說，中網就像她的第五個大滿貫，她會付出所有，爭取冠軍。

鄭欽文此役延續發球良好手感，多次壓制對手而取得「破發」，最終以總比分2：0戰勝對手，晉級決賽。憑藉這場勝利，鄭欽文確保收穫650個積分和61萬美元獎金（約合人民幣410萬元），即時世界排名從賽前的第54位飆升至第28位，重回世界前30，再度成為中國女網單打排名最高選手。

10月10日，在北京進行的2026中國網球公開賽女單半決賽中，中國球員鄭欽文以2...
10月10日，在北京進行的2026中國網球公開賽女單半決賽中，中國球員鄭欽文以2比0戰勝比利時球員梅騰絲，取得6連勝，成為中網歷史上首位闖入單打決賽的本土選手。圖為鄭欽文在比賽中。（中新社）

就在數月前，她的排名一度跌至第160位，經歷傷病低谷，依靠美網與中網兩站賽事實現強勢回升。若能拿下中網冠軍，她的即時排名有望攀升至第23位。

鄭欽文此役刷新個人在這項賽事的最佳戰績，此前為2024年的四強，也成為中網創辦20多年來首位闖入單打決賽的中國本土球員。這是她繼2024年武網之後第二次闖入WTA1000賽決賽，也是職業生涯第11個巡迴賽決賽。

作為本屆賽事的外卡選手，鄭欽文的晉級之路充滿艱辛，巨大的體能消耗是擺在她面前的現實難題。賽後，身心略帶疲憊的鄭欽文接受現場官方採訪，感慨自己一路走來的不易。

對於中網這座本土頂級賽場，鄭欽文有著特殊的情懷，直言這裡是她格外珍視的舞台：「在我心裡，中網就像是我的第五個大滿貫。所以每一場在這裡的比賽，我都拚盡了自己的全部力量。」 她笑著透露，本場比賽現場播放的背景音樂，是自己童年時熟悉的兒歌，貼心的賽會安排讓她倍感溫暖。

10月10日，在北京進行的2026中國網球公開賽女單半決賽中，中國球員鄭欽文以2...
10月10日，在北京進行的2026中國網球公開賽女單半決賽中，中國球員鄭欽文以2比0戰勝比利時球員梅騰絲，取得6連勝，成為中網歷史上首位闖入單打決賽的本土選手。圖為鄭欽文在比賽中。（中新社）

決賽將於11日19時30分在鑽石球場進行，鄭欽文對手是4號種子、新科法網冠軍安德瑞娃。兩人此前唯一一次交手正是2024年中網1/4決賽，當時鄭欽文以5：7、6：0、6：4逆轉取勝。

對於迎戰安德瑞娃，鄭欽文表示會傾盡全力，「全力以赴為大家奉獻一場精采的決賽。」中國官媒央視也發文「加油，Queen Wen！」為鄭欽文打氣。

鄭欽文怒吼畫面。（視頻截圖）
鄭欽文怒吼畫面。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 她以7：5、6：2直落兩盤擊敗13號種子梅騰絲，順利晉級中網女單決賽。全場延續穩定發球與積極破發，展現出很強的控制力。

  • 她因此確保拿到650個積分與61萬美元獎金，即時世界排名從第54位升至第28位，重返世界前30，也再度成為中國女網單打排名最高的選手。

  • 她的決賽對手是4號種子、新科法網冠軍安德瑞娃，兩人曾在2024年中網交手。鄭欽文表示中網像她的第五個大滿貫，會全力以赴爭取冠軍。

鄭欽文

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