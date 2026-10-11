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長安汽車證實收到煞車踏板調研問卷 可能是這個原因…

記者林宸誼／綜合報導
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中車企證實收到官方對煞車踏板調研問卷，業內認為或是受尊界V800煞車踏板影響。（...
中車企證實收到官方對煞車踏板調研問卷，業內認為或是受尊界V800煞車踏板影響。（取材自都市現場）

AI摘要

文章摘要整理：

中汽中心向車企發出煞車踏板材質調研問卷，長安汽車已確認收件，外界認為此舉可能是為修訂相關法規與行業標準做準備。

中國國務院國資委直屬央企中汽中心，向各大車企緊急下發制動（煞車）踏板總成材質調研問卷，重點摸排非金屬材質在煞車踏板總成上的應用情況。長安汽車方面確認已於10月9日收到此次專項調研問卷。

業內人士分析，此次調研可能是受到「尊界V800煞車踏板支架斷裂」事件的影響，或將推動相關標準修訂，調查問卷就是準備工作。

快科技報導，該調研被業內認定為汽車相關法規、行業標準修訂的前置準備工作。

據瞭解，中汽中心受工信部委託，承擔汽車標準法規研究、智慧製造推進、新能源汽車技術推廣等核心工作。

分析人士認為，很大機率會推動修訂行業標準，如「汽車踏板裝置性能要求及台架試驗方法」（QC/T 788-2018）。

值得一提的是，目前中國境內強制性國標GB 7258-2017僅規定，乘用車產生最大煞車效能時踏板力不得超過500N。

另有一項推薦性標準指出，煞車踏板在施加1500±20N後保持5秒、重複5次，永久變形幅度應不超過5mm且無裂紋。

也就是說，煞車踏板能承受多大踩踏力而不斷裂，事實上完全取決於車企的內部自定標準。

字節跳動旗下的一家汽車內容平台「懂車帝」近期發布測試影片，3輛尊界V800在封閉場地開展百公里緊急煞車測試時，三輛車煞車踏板支架均在踩到底的瞬間發生斷裂，斷裂時踏板力為1612N，事件引發全網對於車輛制動安全的討論。

精華 FAQ

  • 此次重點調查制動踏板總成的材質，尤其是非金屬材質在煞車踏板總成上的應用情況，屬於為後續標準與法規修訂蒐集資料的前置工作。

  • 長安汽車方面確認，已於10月9日收到中汽中心發出的此次專項調研問卷，顯示這項調查已正式送達車企並開始展開。

  • 因懂車帝測試中，3輛尊界V800在急煞時踏板支架均發生斷裂，且斷裂時踏板力達1612N，引發安全疑慮，因此業界推測調查是為修訂QC/T 788-2018等標準做準備。

國務院

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