中網／兩度受觀眾干擾 鄭欽文喊不要說話、能別走嗎？

鄭欽文被觀眾逼急了，大聲喊不要說話。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭欽文在中網女單半決賽以2盤擊敗梅爾滕斯晉級決賽，期間兩度因觀眾說話與走動受干擾並出聲制止，賽後則感謝支持並展望決賽。

中國網球名將鄭欽文 10日晚在中國網球公開賽（中網）女單半決賽中，以直落兩盤擊敗比利時球手梅爾滕斯，取得賽事6連勝，首次打入中網女單決賽。不過，比賽期間她兩度受到場邊觀眾的說話或走動干擾，先後大聲提醒「不要說話，謝謝」，以及攤手示意「你能別走嗎？」引起關注。

首盤比賽，鄭欽文開局取得3：0領先，但梅爾滕斯隨後展現韌性，在第7局破發，將局分反超至4：3。關鍵的第8局，梅爾滕斯發球，雙方戰至30：30時，鄭欽文上網進攻，卻錯失一記原本有望得分的高壓球，讓對手取得局點。

此時，現場觀眾發出惋惜聲，亦有人高聲為鄭欽文打氣。當她準備接發球時，看台上仍有人大聲說話，令她難以專注。鄭欽文隨即轉向觀眾席，大聲說：「不要說話，謝謝。」不過，她未能在該局完成破發，雙方戰成4：4。

鄭欽文其後逐漸穩住陣腳，在首盤第12局再次破發，最終以7：5先下一城。

第二盤，鄭欽文乘勢將比分拉開至4：1。第6局梅爾滕斯發球時，場邊疑有人走動，鄭欽文在準備接發球期間察覺後，攤開雙手向對方示意，並詢問：「你能別走嗎？」希望觀眾避免在比賽進行時走動，以免影響球員發揮。

儘管她未能在該局破發，但整體表現仍占上風，最終以6：2再贏一盤，晉級決賽。

賽後，鄭欽文特別感謝現場觀眾的支持，表示雖然身體已相當疲憊，但觀眾的鼓勵為她帶來力量，讓她能夠繼續堅持。她亦笑言，感謝現場播放了自己小時候聽的兒歌。

談及中網，鄭欽文表示，自己一直認為這項賽事非常出色，在她心中猶如「第五個大滿貫」。她感謝球迷一路支持，並表示：「最好的我不在過去，在現在和未來。」

展望11日的決賽，鄭欽文表示，期待在球場上付出全部，面對實力強勁的對手，會做好自己應做的事，為觀眾奉獻精采比賽。

鄭欽文被觀眾逼急了，大聲喊不要說話。（取材自微博）