我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

中網／兩度受觀眾干擾 鄭欽文喊不要說話、能別走嗎？

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭欽文被觀眾逼急了，大聲喊不要說話。（取材自微博）
鄭欽文被觀眾逼急了，大聲喊不要說話。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭欽文在中網女單半決賽以2盤擊敗梅爾滕斯晉級決賽，期間兩度因觀眾說話與走動受干擾並出聲制止，賽後則感謝支持並展望決賽。

中國網球名將鄭欽文10日晚在中國網球公開賽（中網）女單半決賽中，以直落兩盤擊敗比利時球手梅爾滕斯，取得賽事6連勝，首次打入中網女單決賽。不過，比賽期間她兩度受到場邊觀眾的說話或走動干擾，先後大聲提醒「不要說話，謝謝」，以及攤手示意「你能別走嗎？」引起關注。

首盤比賽，鄭欽文開局取得3：0領先，但梅爾滕斯隨後展現韌性，在第7局破發，將局分反超至4：3。關鍵的第8局，梅爾滕斯發球，雙方戰至30：30時，鄭欽文上網進攻，卻錯失一記原本有望得分的高壓球，讓對手取得局點。

此時，現場觀眾發出惋惜聲，亦有人高聲為鄭欽文打氣。當她準備接發球時，看台上仍有人大聲說話，令她難以專注。鄭欽文隨即轉向觀眾席，大聲說：「不要說話，謝謝。」不過，她未能在該局完成破發，雙方戰成4：4。

鄭欽文其後逐漸穩住陣腳，在首盤第12局再次破發，最終以7：5先下一城。

第二盤，鄭欽文乘勢將比分拉開至4：1。第6局梅爾滕斯發球時，場邊疑有人走動，鄭欽文在準備接發球期間察覺後，攤開雙手向對方示意，並詢問：「你能別走嗎？」希望觀眾避免在比賽進行時走動，以免影響球員發揮。

儘管她未能在該局破發，但整體表現仍占上風，最終以6：2再贏一盤，晉級決賽。

賽後，鄭欽文特別感謝現場觀眾的支持，表示雖然身體已相當疲憊，但觀眾的鼓勵為她帶來力量，讓她能夠繼續堅持。她亦笑言，感謝現場播放了自己小時候聽的兒歌。

談及中網，鄭欽文表示，自己一直認為這項賽事非常出色，在她心中猶如「第五個大滿貫」。她感謝球迷一路支持，並表示：「最好的我不在過去，在現在和未來。」

展望11日的決賽，鄭欽文表示，期待在球場上付出全部，面對實力強勁的對手，會做好自己應做的事，為觀眾奉獻精采比賽。

鄭欽文被觀眾逼急了，大聲喊不要說話。（取材自微博）
鄭欽文被觀眾逼急了，大聲喊不要說話。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 鄭欽文以7：5、6：2直落2盤擊敗比利時球手梅爾滕斯，拿下中網6連勝，並首次闖進中網女單決賽，展現穩定的競技狀態。

  • 因為場邊觀眾在她準備接發球時說話或走動，影響她專注比賽，她先喊「不要說話，謝謝」，之後又詢問「你能別走嗎？」希望維持比賽秩序。

  • 她感謝現場觀眾支持，也稱中網在心中像「第五個大滿貫」，並表示會帶著疲憊繼續拼戰，決賽將盡全力完成自己該做的事。

鄭欽文

上一則

中國4部門徵求意見 整治「速成車」 將禁隱藏式門把手

下一則

中網／鄭欽文刷新戰績 成為首位晉級單打決賽本土選手

延伸閱讀

中網╱鄭欽文艱難過關 約克維奇戲劇性晉級

中網╱鄭欽文艱難過關 約克維奇戲劇性晉級
鄭欽文闖進中國網球公開賽決賽刷新戰績 世界排名返28

鄭欽文闖進中國網球公開賽決賽刷新戰績 世界排名返28
鄭欽文三盤淘汰黑馬 晉級中網8強「24歲生日最好禮物」

鄭欽文三盤淘汰黑馬 晉級中網8強「24歲生日最好禮物」
約克維奇收退賽「大禮」 第7次奪得中網男單冠軍

約克維奇收退賽「大禮」 第7次奪得中網男單冠軍

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
橘貓走到執勤中的哨兵腳邊，最後直接趴下休息。（視頻截圖）

天安門橘貓又陪哨兵站崗 蜷成一圈窩腳邊打盹 萌翻了

2026-10-04 10:30

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事