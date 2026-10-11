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WTT中國大滿貫 王曼昱／蒯曼「雙曼」女雙封后

中國新聞組／北京11日電
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中國國家隊王曼昱／蒯曼以局數3：1擊敗日本組合張本美和／早田希娜。（取材自世界乒...
中國國家隊王曼昱／蒯曼以局數3：1擊敗日本組合張本美和／早田希娜。（取材自世界乒聯）

WTT中國大滿貫賽10日上演女雙決賽，中國國家隊「雙曼組合」王曼昱／蒯曼以局數3：1擊敗日本組合張本美和／早田希娜，繼名古屋亞運後再一次擊敗對方，並順利衛冕女雙冠軍寶座。

香港大公報報導，雙方首局互有領先，「雙曼」於刁時以13：11先下一城。第二局王曼昱／蒯曼以11：2再下一城，領先2：0。第三局日本組合落後0：3後叫暫停，成功調整後以11：9反勝，將局數追至1：2。第四局國家隊開局領先4：1，最終以11：7鎖定勝局，總比分3：1奪冠。

王曼昱賽後表示，能夠奪冠當然開心，距離亞運會很接近，我們在場上的配合都很成熟，今次賽事的四場比賽中無論哪一場，包括決賽，我覺得我們在場上的配合流暢。加上未來仍會經常與這對日本組合交手，每次對壘都是累積經驗。蒯曼則指距離亞運很近，場上配合已相當成熟，即使第一、三局出現狀況，最終仍能取勝。

女單4強賽，中國的陳幸同以局數1：4不敵日本球手佐藤瞳止步4強，王曼昱則以4：1擊敗日本的張本美和殺入決賽，王曼昱與佐藤瞳將於11日下午5時的女單決賽爭奪冠軍。

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