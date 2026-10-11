中國4部門徵求意見 整治「速成車」 將禁隱藏式門把手

中國4部門就汽車產品創新設計等徵求意見，計畫禁止配備全隱藏式門把手。（取材自車天地網站）

AI摘要 文章摘要整理： 中國4部門擬加強汽車產品設計、測試與准入管理，針對「速成車」風險禁用部分高危設計，並提高測試門檻與召回責任。

中國工業和信息化部、公安部、生態環境部、市場監管總局10日聯合發布「關於進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作的通知（徵求意見稿）」，從產品設計、研發測試及市場准入等環節加強監管，要求汽車產品可靠性驗證試驗不少於3萬公里，環境適應性驗證周期不少於一年，並明確禁止全隱藏式門把手等存在安全風險的設計。徵求意見時間為10月10日至11月10日。

綜合財聯社、網易報導，近年中國新能源汽車市場競爭激烈，新車型及智能化配置快速迭代，異形方向盤、隱藏式門把手、零重力座椅及虛擬操控按鍵等設計相繼推出。然而，部分車企為搶占市場先機、縮短上市周期，出現過度依賴仿真模擬、壓縮實車測試及簡化驗證流程等情況，引發外界對「速成車」安全性的關注。

徵求意見稿提出，涉及燈光、雨刮、除霜除霧等關鍵駕駛安全功能，若採用虛擬操縱件，必須同時配備實體操縱件；應急逃生、應急制動及驅動系統電源切斷等裝置，也須設有實體操作方式及醒目標識，以降低觸控失靈、誤操作及反應滯後等風險。

在座艙設計方面，車輛行駛期間不得使用零重力座椅、旋轉座椅，以及將座椅放倒成床等功能，相關設計須完成防夾、碰撞強度及鎖止可靠性等專項驗證。新規亦提出，車內不得裝配折疊式或柔性顯示屏，禁止採用全隱藏式門把手，並要求具備機械冗餘設計及足夠手部操作空間。電吸門系統則須確保在斷電或故障等異常情況下仍可手動開啟。

測試標準方面，車企須依照相關定型試驗規程，完成不少於3萬公里的可靠性驗證，測試須涵蓋城市道路、高速公路、山路及強化壞路等不同路況。環境適應性驗證周期則不得少於一年，並須完成「兩冬一夏」試驗，即依次經歷高寒、高溫及高寒環境，覆蓋高原、沙塵、鹽霧等複雜工況。企業可採用反季節試驗或環境艙模擬等方式，但須確保驗證效果不低於實際道路測試；難以等效模擬的綜合環境，仍須進行實際道路測試。

此外，車企須對影響行車安全的關鍵軟硬件進行進貨檢驗，不得直接採信供應商的驗證報告；亦須向消費者提供清晰易懂的使用說明，不得隱瞞技術局限，或進行虛假、誇大及容易引起誤解的宣傳。

徵求意見稿並設有過渡安排。2027年1月1日起，新申報公告且帶有創新設計的車型須完成相關驗證，未達要求將無法獲得公告及上市銷售；已獲公告的產品則須於2027年7月1日前補交驗證材料，逾期未提交且經評估存在安全隱患的，企業須停止生產，並向市場監管總局備案召回計畫、主動實施召回。