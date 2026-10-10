我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

每天只走路不做其他運動 究竟夠不夠？ 專家這樣說

從小說自學盜墓 湖北男子成功盜掘兩座東周時期古墓

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖北一名男子從盜墓小說自學盜墓技術，並成功盜掘兩座東周時期古墓，盜走23件文物。...
湖北一名男子從盜墓小說自學盜墓技術，並成功盜掘兩座東周時期古墓，盜走23件文物。（取材自時速新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

湖北男子受盜墓小說影響，自學技術後盜掘2座東周古墓，盜走23件文物；法院認定其構成盜掘古墓葬罪，判刑12年。

湖北一名男子從盜墓小說\自學盜墓技術，夥同他人成功盜掘兩座東周時期古墓，盜走23件文物，其中22件為中國國家三級或以上文物，但最終失風被捕，遭判處12年徒刑。

中國最高人民法院和國家文物局10日聯合發布六起依法懲治文物犯罪典型案例，其中包括這起發生在湖北省的盜墓案。

法院文件顯示，被告人余某才因痴迷盜墓小說，效仿書中情節自學盜墓技術並購買相關工具。2023年9月下旬及11月初，余某才兩次與他人商議盜掘古墓，並攜帶工具前往湖北省棗陽市興隆鎮和吳店鎮的村莊，單獨或夥同他人尋找古墓位置，盜走刻有東周銘文的銅戈、玉飾、銅壺和銅鼎等23件文物。

經鑑定，兩座被盜古墓均屬於東周時期，位於湖北省級文物保護單位郭家廟墓群的保護範圍內，具有重要歷史、藝術和科學價值。23件被盜文物均屬於春秋時期，其中22件被鑑定為中國國家三級或以上文物。

湖北省襄陽市樊城區人民法院認定，余某才構成盜掘古墓葬罪，並且是共同犯罪中的主犯。考慮到他歸案後如實供述犯罪事實，並自願認罪認罰，法院依法從輕處罰，於今年3月9日判處他有期徒刑12年，並處罰金。

判決後無人提出上訴或抗訴，目前已生效。

中國最高法指出，盜墓小說屬於文學創作，相關情節經過大量誇張和幻想加工，與合法考古活動有本質區別，民眾不應將盜墓小說當作實施犯罪的「教科書」。

另據中國最高檢察院公告，2018年至2024年，中國公安機關陸續抓獲盜掘楚考烈王墓、倒賣文物等人員30餘人，追回文物95件，其中國家一級文物28件、國家二級文物34件、國家三級文物32件、一般文物1件，追繳違法所得118萬餘元人民幣。相關人員均被起訴，以盜掘古墓葬罪，盜竊罪，走私文物罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪等罪名被判刑，判處13年八個月至一年不等。

精華 FAQ

  • 被告余某才因沉迷盜墓小說，照著書中情節自學盜墓技術，並購買相關工具，再與他人商議作案，最後在湖北棗陽市兩地盜掘古墓。

  • 兩次作案共盜走23件文物，包括銅戈、玉飾、銅壺和銅鼎等；經鑑定，其中22件被認定為中國國家三級或以上文物，具有較高價值。

  • 法院認定余某才構成盜掘古墓葬罪，且是共同犯罪主犯；雖因如實供述而獲從輕處罰，但仍判12年。最高法並提醒，盜墓小說不能被當成犯罪教科書。

上一則

鄭欽文闖進中國網球公開賽決賽刷新戰績 世界排名返28

延伸閱讀

疫情期間任武漢市長 周先旺受賄一審遭判14年

疫情期間任武漢市長 周先旺受賄一審遭判14年
5年測繪200座 徐逸鴻研究台灣古墓 與時間賽跑

5年測繪200座 徐逸鴻研究台灣古墓 與時間賽跑
「內蒙第一貪官」之子改名換姓藏身歐洲 還入籍地中海島國

「內蒙第一貪官」之子改名換姓藏身歐洲 還入籍地中海島國
告白遭拒 花蓮瘖啞男闖宿舍性侵殺害女教師 一審判死

告白遭拒 花蓮瘖啞男闖宿舍性侵殺害女教師 一審判死

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
歐某某逼迫空姐下跪事件全網發酵，網傳他是某上市公司董事長。（取材自飯點資訊）

粗口逼東航空姐下跪犯眾怒 男乘客被起底是公司老董

2026-10-05 21:45
橘貓走到執勤中的哨兵腳邊，最後直接趴下休息。（視頻截圖）

天安門橘貓又陪哨兵站崗 蜷成一圈窩腳邊打盹 萌翻了

2026-10-04 10:30

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事