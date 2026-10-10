從小說自學盜墓 湖北男子成功盜掘兩座東周時期古墓

湖北一名男子從盜墓小說自學盜墓技術，並成功盜掘兩座東周時期古墓，盜走23件文物。（取材自時速新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 湖北男子受盜墓小說影響，自學技術後盜掘2座東周古墓，盜走23件文物；法院認定其構成盜掘古墓葬罪，判刑12年。

湖北一名男子從盜墓小說\自學盜墓技術，夥同他人成功盜掘兩座東周時期古墓，盜走23件文物，其中22件為中國國家三級或以上文物，但最終失風被捕，遭判處12年徒刑。

中國最高人民法院和國家文物局10日聯合發布六起依法懲治文物犯罪典型案例，其中包括這起發生在湖北省的盜墓案。

法院文件顯示，被告人余某才因痴迷盜墓小說，效仿書中情節自學盜墓技術並購買相關工具。2023年9月下旬及11月初，余某才兩次與他人商議盜掘古墓，並攜帶工具前往湖北省棗陽市興隆鎮和吳店鎮的村莊，單獨或夥同他人尋找古墓位置，盜走刻有東周銘文的銅戈、玉飾、銅壺和銅鼎等23件文物。

經鑑定，兩座被盜古墓均屬於東周時期，位於湖北省級文物保護單位郭家廟墓群的保護範圍內，具有重要歷史、藝術和科學價值。23件被盜文物均屬於春秋時期，其中22件被鑑定為中國國家三級或以上文物。

湖北省襄陽市樊城區人民法院認定，余某才構成盜掘古墓葬罪，並且是共同犯罪中的主犯。考慮到他歸案後如實供述犯罪事實，並自願認罪認罰，法院依法從輕處罰，於今年3月9日判處他有期徒刑12年，並處罰金。

判決後無人提出上訴或抗訴，目前已生效。

中國最高法指出，盜墓小說屬於文學創作，相關情節經過大量誇張和幻想加工，與合法考古活動有本質區別，民眾不應將盜墓小說當作實施犯罪的「教科書」。

另據中國最高檢察院公告，2018年至2024年，中國公安機關陸續抓獲盜掘楚考烈王墓、倒賣文物等人員30餘人，追回文物95件，其中國家一級文物28件、國家二級文物34件、國家三級文物32件、一般文物1件，追繳違法所得118萬餘元人民幣。相關人員均被起訴，以盜掘古墓葬罪，盜竊罪，走私文物罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪等罪名被判刑，判處13年八個月至一年不等。