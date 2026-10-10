蔡康永再遭中國官媒點名 批「至今未認錯」：兩面人須付出代價
蔡康永出席沈伯洋活動引發中國官媒升級批評，俠客島點名指其未認錯、替台獨站台，並警告台灣藝人涉主權議題不能模糊表態。
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蔡康永出席沈伯洋活動引發中國官媒升級批評，俠客島點名指其未認錯、替台獨站台，並警告台灣藝人涉主權議題不能模糊表態。
藝人蔡康永4日現身民進黨籍台北市長參選人沈伯洋競總成立大會後，遭中國輿論圍剿，中國官媒對他的攻擊也持續。中共中央機關報人民日報海外版旗下新媒體品牌 「俠客島」 9日發文稱，蔡康永「至今未認錯」，像他這樣一邊賺著中國紅利、一邊給台獨分子站台撐腰的「兩面人」行為，必須承受應有的後果和代價。
蔡康永風波已延燒一周，中國官媒對他的批評似乎有所升級。首個發聲的共軍旗下媒體帳號「鈞正平」6日的發文是以「不點名」方式批判，但「俠客島」的文章已明確點名蔡康永，另外，具新華社前駐台記者背景的微信公眾號「明叔雜談」8日也發文稱，蔡康永在原則和底線問題上挑釁中國網民，「我們是不可能原諒蔡康永的」。
國台辦7日例行記者會因適逢十一黃金周停開一次，官方尚未對此事件發聲。陸委會副主委梁文傑8日在記者會上則提醒陸方，選舉在台灣本是一件自由表達意志的事，任何人想要用威脅的方式來介入，必然造成反效果。
「俠客島」這篇文章說，中國網友的怒火「理所當然」，沈伯洋不是普通的參選人，早在2024年，他就被國台辦列入台獨頑固分子清單。種種畫面足以證明，蔡康永不是自稱的「來見識一下」，而是實打實地給台獨頑固分子站台。
文章聲稱，事出之後，蔡康永最先做的不是亮明立場，而是故意「裝中立」、試圖通過言語模糊蒙混過關，至今未認錯、未和台獨分子劃清界限，不提「一個中國」、不表態「台灣是中國的一部分」。像他這樣一邊賺著中國紅利、一邊給台獨分子站台撐腰的「兩面人」行為，必須承受應有的後果和代價。
文章表示，此事也給台灣公眾人物提了個醒，在中國市場，涉及國家主權的問題沒有灰色地帶。在「大是大非」面前，任何人都沒有騎牆搖擺的空間。要想在中國市場立足，就必須堅定向台獨分子說不，絕不能模稜兩可、含糊其詞。「台灣藝人在中國市場能走多遠，不取決於圓滑的話術，而取決於能否把『中國人』3個字放在個人名利之前，把民族大義深深刻進骨血、烙在心底。」
因他4日現身民進黨籍台北市長參選人沈伯洋的競總成立大會，隨即被中國輿論圍剿。相關官媒與網路帳號接連發文，指他替被列為台獨頑固分子的人物站台。 俠客島稱蔡康永至今未認錯，批他一邊賺中國市場紅利，一邊為台獨分子撐腰，屬於「兩面人」行為，並主張他必須承受應有後果與代價。 文章強調中國市場在主權問題上沒有灰色地帶，台灣藝人若想在中國立足，就必須明確反對台獨、避免模稜兩可，否則將面臨輿論與市場壓力。
精華 FAQ
因他4日現身民進黨籍台北市長參選人沈伯洋的競總成立大會，隨即被中國輿論圍剿。相關官媒與網路帳號接連發文，指他替被列為台獨頑固分子的人物站台。
俠客島稱蔡康永至今未認錯，批他一邊賺中國市場紅利，一邊為台獨分子撐腰，屬於「兩面人」行為，並主張他必須承受應有後果與代價。
文章強調中國市場在主權問題上沒有灰色地帶，台灣藝人若想在中國立足，就必須明確反對台獨、避免模稜兩可，否則將面臨輿論與市場壓力。
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