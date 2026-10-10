廣西9家央企售電公司喊虧 8個月虧20億 網酸：賺錢怎不說

圖為廣西遭受颱風侵襲，貴港市供電部門組織各方力量全力搶修電力設施。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 廣西售電市場因批零價差倒掛與成本上升陷入虧損，9家央企旗下售電公司求助稱全年可能虧損逾50億元，並警告若無措施恐引發系統性風險。

廣西售電行業陷入嚴重虧損，9家中央企業旗下售電公司聯名求助，指出2026年1至8月全行業累計虧損超過20億元（人民幣，下同，約2.9億美元），9月單月預計再虧損超過10億元，全年虧損可能突破50億元。業者指出，電力批發價格持續上漲，零售簽約價格卻不斷下滑，批零價差倒掛擴大，若未能及時干預，第四季可能出現大面積破產退市。

第一財經報導，9家央企下屬售電公司9月30日聯合遞交「關於請求採取緊急措施防範廣西電力市場系統性風險的請示」，要求有關部門採取紓困措施。其中一家企業內部人士向記者確認文件屬實。

請示文件指出，受國際地緣局勢變化影響，煤炭、油氣等一次能源價格持續上漲，推高發電成本，帶動廣西電力現貨市場價格走高。今年4月，廣西日前現貨均價達每千瓦時0.368元，9月升至0.395元。第四季因區域電網線路升級改造，以及核電、煤電機組大規模停運檢修，預計現貨價格可能突破每千瓦時0.5元。

與批發購電成本上升相反，廣西零售電價近年來持續下降。文件稱，由於現貨結算試運行時間較短、市場培育尚不充分，業界形成現貨低價預期，售電公司多以固定價格簽訂零售合約，平均簽約電價僅約每千瓦時0.260元。批發與零售價格差距擴大，售電公司從現貨市場購電後轉售給用戶，單位電量最大虧損已超過每千瓦時0.373元，部分規模較大的售電公司單月虧損突破1.3億元。

據報導，廣西售電業界人士表示，過去市場存在低價競爭及非理性競爭，也加劇此次危機。9家企業因此提出四項措施，包括暫緩售電側9月份電費結算、啟動批發與零售電價傳導機制、執行年度方案機制電量結算規則，以及落實零售合約有序解約。文件警告，若未能有效干預，第四季廣西售電行業可能出現大面積破產退市。

廣東售電業者也面臨類似壓力。第一財經引述廣東電力交易中心「2026年廣東電力市場半年報告」指出，今年1至6月，廣東有202家售電公司累計盈利，298家累計虧損，虧損業者占比達59.6%。業界人士表示，煤炭、天然氣採購成本上漲，加上用電需求增加、新能源發電出力波動及機組集中檢修等因素，推高現貨電價，3月至7月多數售電公司連續虧損。

國家能源局資料顯示，截至2025年底，全國註冊售電公司超過5000家，實際開展業務的約3000家；2025年售電公司代理用戶交易電量約4兆千瓦時，占全國市場交易總電量約六成。

事件也引發網友議論。有網友留言質疑企業經營狀況，寫道：「無序競爭，用愛發力。難怪市值起不來，淨利潤那麼差。還有沒有利潤，怎麼招人養員工，惡性循環。」也有人要求公開財務數據，表示：「公布財務數據，讓人民來算帳。」另有網友詢問：「可否公布一下這些企業的員工包括退休人員的工資福利補貼等？」並有人認為應檢視電力業待遇及人力配置。

對於售電業者虧損，也有網友質疑電網職工收入與企業經營狀況的關係，留言稱「電網職工收入可高了」。另有網友猜測電價是否可能上漲，寫道：「這是計畫讓電價與油價看齊吹風麼？」還有人表示不解：「賺錢怎麼不說了？天氣熱的時候持續了兩三個月，電車也愈來愈多，那怎麼虧的？」也有網友直接追問：「那說說錢去哪了？」

圖為滿載340噸電力鐵塔的中越班列從廣西南寧國際鐵路港開出，發往越南河內。（新華社）