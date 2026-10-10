1家3口出遊6天只花1600元 「床車」旅遊暴紅 網問安全嗎？

床車旅遊將一般家用車變成移動臥室，遊客可在車尾鋪設床墊、搭配遮陽棚及露營設備休息，但行車安全與公共設施使用問題也引發關注。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 中國十一長假期間，床車旅遊因新能源車普及與高房價而走紅，許多自駕遊客以低成本過夜，但也引發行車安全、違法改裝及公共資源使用爭議。

中國十一長假期間，「床車」旅遊成為不少自駕 遊民眾的新選擇；一家三口開車出遊6天，總花費僅1600餘元（人民幣，下同），還有人6晚行程只花500元住宿費。隨著新能源車普及，加上部分車款具備「一鍵成床」功能，讓普通家用車變成移動臥室，但行車安全、公共資源使用及違法改裝等問題也引發關注。

據封面新聞報導，四川綿陽的周女士國慶期間與家人自駕前往甘南藏族自治州，白天開車、晚上在服務區過夜，光是住宿費就省下至少3000元。她出發前發現，目的地部分飯店價格偏高，許多也已訂滿，因此帶上充氣床墊和睡袋，選擇在配套完善的服務區或正規露營基地過夜，花費約20元就能使用衛生間和水，有些營地還提供淋浴設施。

四川成都的江先生則表示，買了電動車 後，旅遊更常採用床車模式，但不會全程睡在車上，經過較不熱門的地區時仍會入住飯店，方便洗澡和休息。他認為，床車雖然省錢便利，但車內空間狹小、服務區夜間吵鬧及洗澡不便等問題，仍讓人難以長期採用。

其他遊客也分享省錢經驗。成都趙女士（化名）一家三口從成都自駕西昌，採用床車搭配帳篷露營，總花費1689元。福建朱女士（化名）則在國慶期間橫跨福建、浙江，6晚行程僅花500元住宿費，其中4晚睡在車上、2晚住飯店。

車企近年也將「一鍵成床」和「露營模式」作為賣點，部分車款可將後排座椅放平，形成近2公尺長的床鋪。新能源車還可利用停車空調及外放電功能，進一步提升車宿便利性。

不過，床車旅遊也存在安全隱患。山西高速交警提醒，車輛行駛時讓乘客躺臥，遇到急煞車或碰撞可能造成嚴重傷亡。車輛工程師也指出，汽車安全防護是以乘客端正坐姿、繫妥安全帶為設計前提，座椅放倒後，安全帶與氣囊可能無法發揮原有保護作用。

此外，部分車主將洗漱、煮飯及排污等需求轉移至公共設施，甚至占用飯店周邊停車位過夜，引發公共資源分配與經營秩序爭議。相關評論指出，不住飯店不代表可以無償使用飯店的經營資源。若私自拆除座椅、改裝床鋪，也可能涉及違法改裝，面臨500元罰款及恢復原狀等處分；若因此發生事故，保險理賠也可能受到影響。

十一假期「床車」旅遊走紅，不少遊客在社群平台分享自駕行程與花費，有一家三口6天總花費1689元，也有人6晚住宿費僅500元。（取材自微博）

華中科技大學社會學院副教授胡鵬輝10月8日受訪表示，床車旅遊並非新鮮事物，但今年國慶期間熱度明顯提升，主要原因是價格。他指出，熱門城市飯店假期價格大幅上漲，平日300、400元的連鎖飯店，假期可能漲至上千元，服務卻未同步提升，讓部分遊客轉向床車。

胡鵬輝認為，床車旅遊反映自駕遊群體對靈活性及性價比的需求，但目前較為粗放的模式難以持續發展。除了應明確禁止行車時躺臥，車企宣傳「一鍵成床」時也應提醒適用情境，政府及業者還須完善正規營地、合理收費的停車與補水點，以及洗浴設施，才能兼顧旅遊需求與公共資源使用。