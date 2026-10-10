我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲豪宅築圍欄爆爭議 鄰居酸「她明年可能就搬走了」

美股又逼近新高 台積電ADR連四跌 下周銀行財報、CPI考驗漲勢

上學像登山…陝西中學校門外7層台階 校方：非正門少用

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陝西省丹鳳中學北門外設有多層階梯，因校園依山而建，階梯高度約數十公尺，引發網友熱...
陝西省丹鳳中學北門外設有多層階梯，因校園依山而建，階梯高度約數十公尺，引發網友熱議。校方表示，階梯主要供少數步行學生通行，並未對外開放。（影片截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

陝西丹鳳中學北門外7層階梯因影片曝光引發熱議，校方表示校園依山而建且為寄宿制，平日多走正門，階梯僅供少數學生通行。

陝西省商洛市丹鳳中學校門外一段階梯近日引發網友熱議，影片顯示，通往校門的階梯多達7層，讓網友驚呼「這上學堪比登山！」校方及主管部門均證實，階梯確實存在，但因學校採寄宿制，平時使用率不高，主要供少數步行的學生通行。

根據上游新聞報導，記者9日聯繫丹鳳中學，一名校方工作人員證實，網傳影片拍攝地點是學校北門。由於校園依山而建，北門外設有一條便道，並在上方設計階梯。

至於階梯的具體數量及高度，校方表示並未詳細統計，但目測所有階梯加起來的高度約有數十公尺。面對網友擔心學生爬完階梯後體力不支，工作人員回應：「不會的，這個台階使用率不高。」

校方解釋，丹鳳中學是寄宿制學校，學生通常只有周末才回家，家長接送大多走正門（東門），公車也停靠正門，因此只有少數學生會使用設有階梯的北門。

對於階梯的設計理念，校方表示並不清楚，因為學校2021年遷入新校區時，階梯就已經存在，當初由設計院規畫。校園共有三個出入口，東門為正門，可供車輛及行人通行；南門主要供汽車、電動車進出；北門則僅供行人通行。

丹鳳中學主管部門丹鳳縣教體局也證實階梯並非AI生成。工作人員表示，學校地勢本來就比較高，設置階梯是為了分流人群。不過，階梯僅供學生使用，並未對外開放，也不是當地居民的日常健身場所。

階梯影片曝光後，網友反應不一。有人認為不必過度渲染，主管部門已經說明情況，呼籲外界不要影響學校教學秩序；也有網友指出，學生平時多由家長開車接送或搭公車到東門，放學時部分步行回家的學生才會走北門階梯，認為這段階梯不必大驚小怪。

精華 FAQ

  • 因影片顯示通往校門的階梯多達7層，畫面頗為陡峭，讓網友聯想到上學像登山，進而在網路上掀起討論與關注。

  • 校方表示學校採寄宿制，學生多半只在周末返家，家長接送和公車都走正門，因此北門階梯使用率不高，主要供少數步行學生通行。

  • 丹鳳縣教體局證實階梯並非AI生成，並說明學校地勢較高，設置階梯是為了分流人流；該設施僅供學生使用，並未對外開放。

上一則

月薪可達6位數 湖北「00後」拜師學釘蹄 還沒畢業就拿到證書

下一則

中在聯大痛批日本加速「再軍事化」 控美藉「核共享」打造核聯盟

延伸閱讀

紐約市多校收虛假炸彈威脅 家長盼資訊透明、嚴懲嫌犯

紐約市多校收虛假炸彈威脅 家長盼資訊透明、嚴懲嫌犯
7男涉輪暴女大生無人被起訴 康乃爾數千學生怒：校長下台

7男涉輪暴女大生無人被起訴 康乃爾數千學生怒：校長下台
康乃爾性侵案惹公憤 學生嗆校方「像懦夫」家長淚崩

康乃爾性侵案惹公憤 學生嗆校方「像懦夫」家長淚崩
拉古那灘觀景台 懸崖崩塌畫面曝

拉古那灘觀景台 懸崖崩塌畫面曝

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應