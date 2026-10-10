上學像登山…陝西中學校門外7層台階 校方：非正門少用

陝西省丹鳳中學北門外設有多層階梯，因校園依山而建，階梯高度約數十公尺，引發網友熱議。校方表示，階梯主要供少數步行學生通行，並未對外開放。（影片截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 陝西丹鳳中學北門外7層階梯因影片曝光引發熱議，校方表示校園依山而建且為寄宿制，平日多走正門，階梯僅供少數學生通行。

陝西省商洛市丹鳳中學校門外一段階梯近日引發網友熱議，影片顯示，通往校門的階梯多達7層，讓網友驚呼「這上學堪比登山！」校方及主管部門均證實，階梯確實存在，但因學校採寄宿制，平時使用率不高，主要供少數步行的學生通行。

根據上游新聞報導，記者9日聯繫丹鳳中學，一名校方工作人員證實，網傳影片拍攝地點是學校北門。由於校園依山而建，北門外設有一條便道，並在上方設計階梯。

至於階梯的具體數量及高度，校方表示並未詳細統計，但目測所有階梯加起來的高度約有數十公尺。面對網友擔心學生爬完階梯後體力不支，工作人員回應：「不會的，這個台階使用率不高。」

校方解釋，丹鳳中學是寄宿制學校，學生通常只有周末才回家，家長接送大多走正門（東門），公車也停靠正門，因此只有少數學生會使用設有階梯的北門。

對於階梯的設計理念，校方表示並不清楚，因為學校2021年遷入新校區時，階梯就已經存在，當初由設計院規畫。校園共有三個出入口，東門為正門，可供車輛及行人通行；南門主要供汽車、電動車進出；北門則僅供行人通行。

丹鳳中學主管部門丹鳳縣教體局也證實階梯並非AI生成。工作人員表示，學校地勢本來就比較高，設置階梯是為了分流人群。不過，階梯僅供學生使用，並未對外開放，也不是當地居民的日常健身場所。

階梯影片曝光後，網友反應不一。有人認為不必過度渲染，主管部門已經說明情況，呼籲外界不要影響學校教學秩序；也有網友指出，學生平時多由家長開車接送或搭公車到東門，放學時部分步行回家的學生才會走北門階梯，認為這段階梯不必大驚小怪。