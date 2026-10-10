華為旗艦車實測踏板連斷…護航？官媒下架影片 尊界升級不召回

懂車帝實測影片。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 尊界V800被指煞車踏板支架在實測中斷裂後，影片遭多平台下架，引發官方護航疑雲；品牌方則宣布免費升級不召回，市場反應使江淮汽車股價明顯承壓。

華為 鴻蒙智行與江淮汽車打造的豪車品牌「尊界」V800，被爆煞車踏板支架三連斷，「懂車帝」相關視頻昨被從新華社等官媒和社群平台下架，大批網民質疑官方出手護航華為「壓熱度」；而尊界也定調為車主免費升級但不召回。微博 CEO王高飛則發聲，認為鴻蒙智行不該站在車企側，應暫停交付，必要時召回。江淮汽車股價續下挫，總市值兩天已縮水近118億元（人民幣，下同）。

觀察者網報導，懂車帝8日發布測試視頻，實測三台全新尊界V800，稱在100km/h-0緊急制動時煞車踏板支架全部被踩斷。8日晚，尊界汽車回應稱，將自11月起啟動為已交付用戶提供免費升級選擇，明確表示此次行動不是「召回」。華為常務董事余承東也在朋友圈轉發了該聲明。

不過9日一早，懂車帝此前發布的尊界V800制動測試主視頻在多個平台已無法查看，裝載鴻蒙系統的華為手機使用懂車帝App無法播放相關視頻。官媒新華社官微及公眾號在轉發尊界說明後，就顯示「已編輯」或直接刪除，引發全網對「壓熱度」和干預輿論的質疑。

據了解，今年6月國家網信辦、市場監管總局曾聯合印發「網絡測評活動規範」，規範涉及產品功能、性能等項目測試，應委託具有法定檢驗檢測資質許可的機構，按照相關標準和技術規範開展，並明示測試依據、保留測試紀錄。

懂車帝方面對此暫無回應。

對此事件，微博CEO王高飛昨表示，他認為這事鴻蒙智行應該站在用戶側，而不是站在車企側，鴻蒙智行要維護的是華為尊界的品牌，而不是江淮的品牌，所以暫停交付、查車廠台架實驗紀錄比較合理，這樣用戶才會更信任鴻蒙智行的品質和服務。

官媒環球時報前總編輯胡錫進則發文表示，10年前他曾在德國參觀一著名汽車廠，師傅說，「無論使多大勁跺那個煞車板，都不可能把它跺斷」。胡錫進認為，煞車裝置作為汽車最關鍵的安全部件被踩斷，屬於非常嚴重的測試結果，鴻蒙智行應徹底整改。

受此事件影響，江淮汽車股價續受挫，總市值兩天內縮水近118億元，但尊界V800的煞車踏板是哪個廠商製造的仍是個謎。昨在微博有網民自稱是車主，表示在煞車踏板測試事件後，他決定要轉讓自己的尊界V800。