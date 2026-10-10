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華為旗艦車實測踏板連斷…護航？官媒下架影片 尊界升級不召回

中國新聞組／北京10日電
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懂車帝實測影片。（視頻截圖）
懂車帝實測影片。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

尊界V800被指煞車踏板支架在實測中斷裂後，影片遭多平台下架，引發官方護航疑雲；品牌方則宣布免費升級不召回，市場反應使江淮汽車股價明顯承壓。

華為鴻蒙智行與江淮汽車打造的豪車品牌「尊界」V800，被爆煞車踏板支架三連斷，「懂車帝」相關視頻昨被從新華社等官媒和社群平台下架，大批網民質疑官方出手護航華為「壓熱度」；而尊界也定調為車主免費升級但不召回。微博CEO王高飛則發聲，認為鴻蒙智行不該站在車企側，應暫停交付，必要時召回。江淮汽車股價續下挫，總市值兩天已縮水近118億元（人民幣，下同）。

觀察者網報導，懂車帝8日發布測試視頻，實測三台全新尊界V800，稱在100km/h-0緊急制動時煞車踏板支架全部被踩斷。8日晚，尊界汽車回應稱，將自11月起啟動為已交付用戶提供免費升級選擇，明確表示此次行動不是「召回」。華為常務董事余承東也在朋友圈轉發了該聲明。

不過9日一早，懂車帝此前發布的尊界V800制動測試主視頻在多個平台已無法查看，裝載鴻蒙系統的華為手機使用懂車帝App無法播放相關視頻。官媒新華社官微及公眾號在轉發尊界說明後，就顯示「已編輯」或直接刪除，引發全網對「壓熱度」和干預輿論的質疑。

據了解，今年6月國家網信辦、市場監管總局曾聯合印發「網絡測評活動規範」，規範涉及產品功能、性能等項目測試，應委託具有法定檢驗檢測資質許可的機構，按照相關標準和技術規範開展，並明示測試依據、保留測試紀錄。

懂車帝方面對此暫無回應。

對此事件，微博CEO王高飛昨表示，他認為這事鴻蒙智行應該站在用戶側，而不是站在車企側，鴻蒙智行要維護的是華為尊界的品牌，而不是江淮的品牌，所以暫停交付、查車廠台架實驗紀錄比較合理，這樣用戶才會更信任鴻蒙智行的品質和服務。

官媒環球時報前總編輯胡錫進則發文表示，10年前他曾在德國參觀一著名汽車廠，師傅說，「無論使多大勁跺那個煞車板，都不可能把它跺斷」。胡錫進認為，煞車裝置作為汽車最關鍵的安全部件被踩斷，屬於非常嚴重的測試結果，鴻蒙智行應徹底整改。

受此事件影響，江淮汽車股價續受挫，總市值兩天內縮水近118億元，但尊界V800的煞車踏板是哪個廠商製造的仍是個謎。昨在微博有網民自稱是車主，表示在煞車踏板測試事件後，他決定要轉讓自己的尊界V800。

精華 FAQ

  • 懂車帝實測指出，3台全新尊界V800在100km/h-0緊急制動時，煞車踏板支架全部被踩斷，屬於涉及核心安全部件的嚴重測試結果。

  • 因為懂車帝的測試影片在新華社等官媒轉發後不久被刪除或顯示已編輯，且多個平台也無法查看，引發網民懷疑有人刻意壓低事件熱度。

  • 尊界表示將自11月起為已交付用戶提供免費升級選擇，但強調不是召回；王高飛則認為應暫停交付並查驗台架紀錄，以提升用戶信任。

微博 華為

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