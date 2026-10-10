發實測影片後遭網暴 「懂車帝」擁5億用戶 不怕得罪車企

等待交付的尊界V800。（取材自界面新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 懂車帝測試尊界V800煞車引爆車壇爭議後，又遭網暴與謠言纏身，平台否認整改傳聞，並強調已封存留樣、邀公證介入以維持測評公信力。

汽車內容平台「懂車帝」近日針對華為 與江淮聯合打造的百萬級豪車「尊界V800」進行緊急制動測試，三輛全新車款的煞車踏板支架竟全數發生物理斷裂，引發車壇巨大震動。隨後，網路流傳一張懂車帝遭監管部門立案調查並需整改一個月的內部通知截圖，懂車帝官方9日緊急闢謠，澄清該頁面資訊純屬謠言，將採取法律措施維護權益。

綜合媒體報導，懂車帝安全實測負責人東門健男發布實測視頻後，自曝手機號碼遭惡意簡訊轟炸，相關測試片亦在多平台陸續下架。針對外界質疑「4589N暴力踩踏」，懂車帝澄清實為螢幕殘影，真實峰值踩踏力為1612N，並強調百公里制動屬常規科目。尊界汽車則發布聲明強調制動系統高於國標，但承諾將優化設計並為已交付用戶提供免費升級。

面對後續爭議與網暴，公眾輿論呈現高度分化。不少網友對測試人員的處境表示擔憂，紛紛留言「簡訊轟炸根本是心虛的表現，必須查出背後黑手維護測評獨立性」；但也有另一派聲音質疑「這是不是懂車帝自導自演的苦肉計？測試標準到底夠不夠專業？」。為應對質疑，懂車帝已額外購買三輛同款新車封存留樣，並邀請公證處介入，以確保測試流程客觀可追溯。

據報導，這並非懂車帝首次與華為交鋒。早在2023年底漠河冬測中，問界M7曾因續航達成率墊底遭華為高層余承東怒斥「坑人測試」，鴻蒙智行隨後於2024年初停止與懂車帝的商業合作。然而，作為字節跳動旗下的平台，懂車帝憑藉每日超過1000萬的活躍用戶、覆蓋汽車興趣用戶超過5億，營收並不依賴單一車企廣告，因而得以在媒體測評中維持獨立性，車企過往大多選擇以產品升級與商業切割來應對，而非透過法律起訴。

目前懂車帝正積極籌備在香港進行IPO，擬集資10億至15億美元，若成功落地，將成為字節跳動體系內首個獨立上市的子公司。在此關鍵節骨眼上，這場涉及百萬豪車品質疑雲與測評公信力的風波，不僅直接牽動著華為的品牌聲譽與江淮汽車的股價表現，也讓懂車帝的獨立測評生態與商業估值面臨極大考驗。

懂車帝東門健男疑遭短信轟炸。(視頻截圖)