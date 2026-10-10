騰訊布局AI賽道 54歲馬化騰罕同框28歲姚順雨 網：AI大旗交年輕人

騰訊創始人兼執行長馬化騰同框28歲的首席AI科學家姚順雨。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 馬化騰與年輕AI科學家姚順雨同框，凸顯騰訊加速重構AI戰略，並在資本、算力、組織與產品端同步加碼布局。

廣東省委書記黃坤明8日前往深圳騰訊總部調研，騰訊創始人兼執行長馬化騰罕見露面陪同。座談會現場，54歲的馬化騰與28歲的騰訊首席AI 科學家姚順雨相鄰而坐，這場相差27歲的同框畫面，隨即引發行業廣泛關注與熱議；外界普遍將此視為騰訊重用年輕人才、加速重構AI戰略，並爭奪下一代技術話語權的直接信號。

綜合媒體報導，針對騰訊的AI布局，黃坤明在座談中肯定其自主創新的成效，提到廣東明確把人工智能作為十五五乃至更長時期的重點發展領域，並希望騰訊堅定不移在AI領域進行長周期投入，著力做強通用與垂類大模型。

近期騰訊在AI賽道動作頻頻，市場傳出其考慮發售最高50億美元的離岸債券以加大投資。在基礎設施方面，騰訊2026年第二季度資本開支達527.8億人民幣，同比大幅增長176%，並與甲骨文簽署五年協議獲取約10萬枚先進AI晶片，全力保障算力供給。

與馬化騰同框的姚順雨出生於1998年，畢業於清華大學姚班及普林斯頓大學，曾任職於OpenAI ，2025年12月獲任為騰訊首席AI科學家。騰訊今年的AI布局正從投入期邁向商業轉化，在模型側快速疊代混元系列，應用側則推出了WorkBuddy、QClaw及CodeBuddy等多款產品，並將「元寶」接入微信與QQ音樂等核心場景，帶動營銷與雲端服務收入顯著增長。

這場罕見的同框畫面在社群平台上引發大量網友討論，許多網友對54歲馬化騰的個人狀態感到驚嘆，紛紛留言「馬化騰看起來完全沒變，真是凍齡」、「這狀態簡直像吃了防腐劑，跟當年Q幣時代一模一樣」。也有網友將焦點放在年輕科學家身上，表示「把AI核心大旗交給98年的年輕人，騰訊這次真的拚了」。

騰訊今年上半年業績表現亮眼，實現營業收入4012.43億元人民幣，同比增長10%；同期研發開支達498.2億元，資本開支達847.2億元。在組織架構上，騰訊近期升級大模型研發體系，專門成立AI Infra部、AI Data部及數據計算平台部，全力打造「模型+產品」雙輪驅動的生態圈。

騰訊創始人兼執行長馬化騰。（取材自微博）

騰訊28歲的首席AI科學家姚順雨。（取材自微博）