乾隆地契牽出民宅基地百年恩怨 法官耐心成功化解

乾隆年間的泛黃地契。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 西安市雁塔區法院執行法官透過多次實地走訪、釋法說理與情感疏導，成功化解杜張兩家跨越百年的宅基地恩怨，讓長年停滯的相鄰權糾紛順利執行完畢。

西安市雁塔區人民法院執行局近日透過耐心調解，成功化解一起因宅基地問題引發的相鄰權糾紛執行案件。這起案件牽扯杜、張兩家跨越清朝至今的百年恩怨，被執行人甚至當場拿出乾隆年間的泛黃地契；最終在執行法官多次實地走訪與協調下，化解了長年積怨。

紅星新聞報導，從雁塔區法院了解到，早在清代，杜、張兩家祖先就曾因宅基地邊界發生爭執，建國初期亦曾對簿公堂。進入21世紀，杜家因翻建廚房，張家以影響採光與排水為由多次阻攔，衝突不斷，當地派出所出警數十次、村委會調解幾十次均無果。2022年法院判決杜某施工時張某不得阻擋，但因雙方情緒對立嚴重，執行一度停滯，直到今年透過交叉執行機制交由雁塔區法院接手辦理。

承辦法官姚遠接手後，意識到這不是個容易辦的案子，他並未簡單進行強制執行，而是多次前往村裡查看實況，專門挑選下午觀察採光，並挑下雨天查看排水走向。姚法官注意到，張某的孩子已在城市工作，村裡長輩年事已高，便以張某拿出乾隆地契為突破口，勸導表示：「百年恩怨在你這兒畫上句號，這是你思想的轉變。」同時向當事人講述「六尺巷」典故，說明「千里修書只為牆，讓他三尺又何妨」的包容精神，剛柔並濟地釋明法律後果。

最後一次交流時，張某思想終於鬆動，表示「不行就先按你的這個方案來」，雙方隨即動工建設，建成的牆體高度參照村裡一般標準，未有超高越界。回顧整個歷程，姚法官直言：「他有這話，我就說咱先砌牆，只要有動作，後續就好解決。」

這起歷時一年的案件執行完畢後，法院進行回訪，確認兩家人不再發生激烈矛盾，灶房也已完工。許多網友對此紛紛留言表達讚賞，直言「法官真有耐性，講道理比直接硬來有用得多」、「能解開跨越幾代人的死結，真的不容易」，認為法官深入了解訴求並剛柔並濟地化解心結，徹底解決村民的實際困境。