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擺黑白電視玩拔河遊戲 安徽這對新人婚禮很復古

中國新聞組╱北京10日電
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安徽新人辦上復古婚禮：桑塔納車隊、黑白電視機、收音機齊上場。(取材自大皖新聞)
安徽新人辦上復古婚禮：桑塔納車隊、黑白電視機、收音機齊上場。(取材自大皖新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

安徽池州一對1999年出生的新人舉辦復古主題婚禮，以老式家電、港風穿搭與桑塔納車隊吸睛，並透過拔河遊戲營造熱鬧氛圍，讓親友與長輩共同參與。

黑白電視機、收音機、老式電風扇齊上場，還有一身復古港式穿搭的新郎新娘，十一期間，安徽池州一對新人的復古婚禮在網上吸引許多人關注。新娘張靜表示，她不喜歡傳統婚禮儀式中過於煽情嚴肅的部分，希望能讓所有來賓感受到開心熱鬧的氛圍，留下不一樣的快樂回憶。

大皖新聞報導，1999年出生的新人張靜和章文晉均來自池州市貴池區，兩人從小學到中學都是同學，大學畢業後順利走在一起。張靜表示，舉辦復古婚禮的想法是她首先提出來的。

張靜說，她和老公都很喜歡上世紀80、90年代的氛圍和物件，覺得辦這樣的主題婚禮一定很有意思。「傳統婚禮的接親環節有很多煽情的部分，我不太喜歡，我覺得這種沉浸式的主題婚禮讓每個到場的人都能參與進來，非常熱鬧有趣。」

張靜還表示，很重要的一點是，這種復古的主題也能讓家人、長輩很好地參與進來，讓他們回憶起自己的青春年代，所有人都很開心。為了契合潮流復古的主題，婚禮現場很多布置都是張靜精心準備的。「我特地從鄰居家借了黑白電視機、收音機、錄音機等，還用上了我父母結婚時的老式電風扇，他們看到這些東西也會回憶起自己結婚的時候，我覺得很有意義。」

除了現場布置，新郎新娘以及伴郎伴娘的復古港風穿搭，也都是張靜等人精心在網上挑選購買的。張靜介紹，婚禮車隊是由六輛桑塔納組成，「因為沒有提供現成桑塔納車隊的公司，所以我們只能自己在網絡上尋找附近符合條件的車，這些車都是我和我老公一輛一輛找的。」

接親環節，張靜還設計了拔河等小遊戲，現場氛圍十分熱鬧有趣。張靜說，「結婚本就是一件值得高興的事，眾多親朋好友能聚在一起也很不容易，能選擇一個讓所有人都喜歡的主題我覺得非常好。」

安徽新人辦上復古婚禮：桑塔納車隊、黑白電視機、收音機齊上場。(取材自大皖新聞)
安徽新人辦上復古婚禮：桑塔納車隊、黑白電視機、收音機齊上場。(取材自大皖新聞)

安徽新人辦上復古婚禮：桑塔納車隊、黑白電視機、收音機齊上場。(取材自大皖新聞)
安徽新人辦上復古婚禮：桑塔納車隊、黑白電視機、收音機齊上場。(取材自大皖新聞)

精華 FAQ

  • 新娘張靜表示，她和丈夫都喜歡80、90年代的氛圍與物件，也不喜歡傳統婚禮過於煽情嚴肅的流程，希望改成更熱鬧、能讓所有賓客一起參與的形式。

  • 現場擺上黑白電視機、收音機、錄音機與老式電風扇，部分道具還借自鄰居，並搭配新人與伴郎伴娘的復古港風穿搭，整體充滿濃厚懷舊感。

  • 接親環節中，新娘特別安排拔河等小遊戲，讓現場氣氛更活潑有趣；婚禮車隊則由6輛桑塔納組成，整體呈現出完整的沉浸式復古風格。

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