義烏這對新人 新郎新娘都叫「朱曉聰」 孩子該叫什麼…

義烏一對新郎新娘都叫朱曉聰。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江義烏一對同名同姓都叫朱曉聰的新人完婚，兩人同在民航工作，從同場面試到朋友撮合結緣，還因辦證系統辨識困難引發話題。

近日，有網友在浙江義烏的酒店遇到一場婚宴，發現新郎和新娘同名，都叫「朱曉聰」，這起巧合在網路上引發熱烈討論。新郎表示，他和妻子都在航空公司上班，妻子的同學是他同事，介紹了兩人認識；由於兩人名字完全相同，在辦理結婚證與房產證時系統一度無法識別，最終靠工作人員手動操作了許久才順利完成。

極目新聞報導，浙江義烏6日有一場特殊的婚禮，新人雙方同名同姓都叫「朱曉聰」，而且兩人還是民航同行。新郎表示，自己是航空安全員，妻子則是空中乘務員。兩人早在2016年就曾參加過同一場招聘會面試，當時考官喊名字，兩人同時站了起來，才發現彼此的存在。

後來在妻子同學兼新郎同事的撮合介紹下，兩人於2019年正式確定戀愛關係，並選擇在今年十一假期步入婚姻殿堂。

對於生活中因同名產生的趣味插曲，新郎笑稱：「為了區分，親友們叫我大聰，叫我老婆小聰。」新娘也曾於8月底在社群平台發文曬出喜帖，分享找到同名丈夫的奇妙經歷。

婚禮當天，有些不知情的親戚看到婚宴看板上新郎新娘都寫著「朱曉聰」，還一度以為是婚慶公司把名字印錯，得知真相後，紛紛驚嘆這是「天大的緣分」。

這起同名聯姻的故事在網路上迅速傳播，許多網友感到十分新奇，紛紛留言祝福「這真的是命中注定的緣分」、「名副其實的朱聯璧合」。更有熱心網友腦洞大開，在評論區為兩人的下一代建議命名「朱聰冪」，象徵「朱曉聰的二次方」，新郎對此也幽默回應表示「我和妻子還在考慮」。

這對同名夫妻丈夫來自義烏、妻子來自臨海，兩人皆為浙江人。辦理婚宴相關單位的負責人證實了該場婚禮的舉辦。從同場面試站出來的偶然，到如今結為連理，兩人特殊的姓名緣分也為這場婚禮增添不少歡樂與溫馨的氣氛。

義烏一對新郎新娘都叫朱曉聰。(取材自極目新聞)

義烏一對新郎新娘都叫朱曉聰。(取材自極目新聞)