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月薪可達6位數 湖北「00後」拜師學釘蹄 還沒畢業就拿到證書

中國新聞組╱北京10日電
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深耕行業30餘年的釘蹄師黎繼新，盼望退休後回鄉養馬。(取材自湖北日報)
深耕行業30餘年的釘蹄師黎繼新，盼望退休後回鄉養馬。(取材自湖北日報)

AI摘要

文章摘要整理：

湖北武漢商學院2名00後學生跟隨資深釘蹄師學藝，付華東尚未畢業便考取證書；在持證人數稀少下，這門小眾手藝因專業門檻高而薪資可觀。

給馬匹釘蹄，不必把馬「五花大綁」，卻是一門講究技術、耐心與經驗的專業手藝。湖北武漢商學院的2名「00後」馬術專業學生，跟隨資深釘蹄師學藝，其中付華東尚未畢業，便已考取專業證書。由於中國境內持證釘蹄師僅70餘人，這門小眾技術不僅人才稀缺，優秀從業者月薪更可達人民幣6位數。

湖北日報報導，武漢商學院馭馬公園內，從業30餘年的釘蹄師黎繼新日前帶領學生付華東、全澤鵬，為2匹駿馬更換蹄鐵。師徒3人先卸下磨損的舊蹄鐵，再仔細清理馬蹄上的老化角質與汙垢，隨後進入關鍵的「熱釘」工序。

燒至通紅的蹄鐵輕貼馬蹄角質層，瞬間冒出淡淡青煙，空氣中飄散著細微焦糊味。黎繼新解釋：「這一步不是燙傷馬蹄，是行業關鍵工藝。」透過高溫讓蹄鐵與馬蹄貼合得更穩固，同時協助消毒，降低細菌滋生及病變風險。確認蹄鐵尺寸與弧度合適後，師徒再精準對位，每隻蹄鐵均勻釘入6枚蹄釘，整個過程必須穩定、準確，不能有絲毫馬虎。

報導指出，釘蹄看似只是為馬匹換上鐵掌，實際上是兼具技術與風險的工作。從業者不僅要掌握修整馬蹄、打磨蹄鐵等工序，更要了解馬匹習性，事先建立信任，以溫和互動降低動物緊張，避免作業時發生意外。

據報導，釘蹄一次收費逾千元，技術成熟、業務能力突出的釘蹄師，月薪可達人民幣6位數。

2004年出生的付華東來自湖北襄陽老河口，目前就讀武漢商學院馬業科學專業大四。他在黎繼新手把手指導下，接受近兩年釘蹄實訓，並於今年6月考取中國馬業協會釘蹄師證書。他坦言，這份工作並非人人都能適應，除了體力要求，也需要細心與耐性。

深耕行業30餘年的黎繼新，盼望退休後回鄉養馬，讓遊客近距離接觸馬匹、感受馬術文化。他的小兒子目前在青島一家馬術俱樂部擔任教練，讓他感到欣慰的是，自己的手藝未來還有機會傳承下去。

在持證人才僅70餘人的情況下，如何培養更多兼具專業技術與動物照護能力的年輕從業者，也成為這門傳統手藝延續發展的重要課題。

付華東是武漢商學院馬業科學專業大四學生，尚未畢業便已考取專業證書。(取材自湖北日...
付華東是武漢商學院馬業科學專業大四學生，尚未畢業便已考取專業證書。(取材自湖北日報)

精華 FAQ

  • 他們就讀馬業相關科系，希望透過資深釘蹄師實訓，學習修整馬蹄、換蹄鐵與動物照護等專業技能，累積未來進入馬術產業所需的實務經驗。

  • 將燒紅的蹄鐵貼近馬蹄角質層，不是為了燙傷馬蹄，而是讓蹄鐵與馬蹄更貼合，並藉高溫達到消毒效果，降低細菌滋生與病變風險。

  • 因中國境內持證釘蹄師僅70餘人，人才非常少，且工作要求技術、耐心與對馬匹習性的理解；據報導，成熟且業務能力強者月薪可達人民幣6位數。

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