「飯圈」侵蝕中桌球界⋯20名球迷集體辱罵教練王皓 3人被拘留
WTT中國大滿貫期間，部分球迷在場外辱罵王皓並散布影片，北京警方依法處罰3人、批評教育17人，乒協也宣布將加強治理。
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WTT中國大滿貫期間，部分球迷在場外辱罵王皓並散布影片，北京警方依法處罰3人、批評教育17人，乒協也宣布將加強治理。
「飯圈」亂象侵蝕中國桌球界。10月6日，WTT中國大滿貫在北京首鋼園進行，賽場之外發生引發熱議的一幕，中國國家男子桌球隊主教練王皓被部分觀眾持續喊話「林詩棟上一單」，言語中還夾雜髒話，王皓不堪其擾下拍照取證並報警。北京警方10日通報，當天有20人聚集參與公然侮辱他人，警方對其中3人作出行政拘留處罰，並對其他17名相關行為人批評教育。
北京市公安局石景山分局10日上午發布警情通報，指近日石景山警方根據報警，查明10月6日WTT中國大滿貫賽事期間，楊某某等20人聚集參與公然侮辱他人。其中，楊女（19歲）、李女（19歲）、陶女（16歲）等人為發洩個人情緒，對途經賽場通道的國家乒乓球隊教練員多次進行辱罵，並在網上發布侮辱言論、散布現場辱罵的相關影片，造成惡劣社會影響。
通報稱，公安機關已依法對上述3名情節較重違法人員作出行政拘留處罰，並對其他17名相關行為人批評教育。警方提示，請廣大球迷文明觀賽，理性表達情緒，共同維護良好的賽事秩序。對於挑動群體對立、侮辱謾罵、起哄滋事、造謠引戰等違法行為，公安機關將依法嚴厲查處。
澎湃新聞報導，所謂「一單」，是桌球團體賽術語，指隊伍的頭號主力，承擔對陣對方最強選手的重任。這次現場人群高喊「林詩棟上一單」，源於剛結束的亞運比賽。不少粉絲覺得王楚欽在團隊賽中承擔了太多，而在「中國內戰」的男單決賽中，林詩棟以4：0擊敗王楚欽。有粉絲因此試圖通過聚眾喊話，逼迫教練團改變專業決策。
中國乒乓球協會7日曾發布聲明，抵制極端球迷越界行為。協會稱，已協助相關運動員、教練員向公安機關報案，依法追究相關人員法律責任。下一步將推動建立賽場禁入名單制度，強化賽場現場秩序維護。
事件發生在10月6日的WTT中國大滿貫，北京首鋼園賽場外。部分觀眾聚集辱罵中國男隊教練王皓，並高喊干擾性口號，造成現場秩序混亂與負面觀感。 北京警方查明共有20人參與公然侮辱，其中3名情節較重者被依法行政拘留，另外17名相關人員則被批評教育。警方也提醒球迷理性觀賽，勿以違法方式表達情緒。 中國乒協表示已協助運動員與教練員報案，將依法追究責任，並計畫推動賽場禁入名單制度，同時強化現場秩序維護，以遏止極端球迷越界行為。
精華 FAQ
事件發生在10月6日的WTT中國大滿貫，北京首鋼園賽場外。部分觀眾聚集辱罵中國男隊教練王皓，並高喊干擾性口號，造成現場秩序混亂與負面觀感。
北京警方查明共有20人參與公然侮辱，其中3名情節較重者被依法行政拘留，另外17名相關人員則被批評教育。警方也提醒球迷理性觀賽，勿以違法方式表達情緒。
中國乒協表示已協助運動員與教練員報案，將依法追究責任，並計畫推動賽場禁入名單制度，同時強化現場秩序維護，以遏止極端球迷越界行為。
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