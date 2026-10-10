49歲幣安創辦人趙長鵬曬「薄肌」：比財富不如比誰更健康

49歲的趙長鵬曬出未經AI或PS修圖的健身成果。(取材自X平台)

AI摘要 文章摘要整理： 49歲的幣安創辦人趙長鵬曬出「薄肌」健身照，呼籲大家別比財富、改比健康，並引發孫宇晨等加密圈名人熱烈回應。

加密貨幣平台幣安（Binance）創辦人趙長鵬8日再次登上微博 熱搜，但此次引發關注的並非個人財富，而是他在社群平台X上貼出的「薄肌」身材照。49歲的趙長鵬曬出未經AI或PS修圖的健身成果，並發文呼籲大家「與其比較財富排行榜，不如比一比誰更健康」。此舉迅速吸引加密圈大佬互動，波場幣創辦人孫宇晨更隨即回應，表示要給自己一年時間塑形，請全網監督。

這則熱搜源自幣安創始人趙長鵬在X上發布的一張健身照，照片裡，49歲的趙長鵬半裸上身，肌肉線條清晰，並特意強調是無AI、無PS的健身成果。文末趙長鵬也呼籲大家在健康上競爭，而不是財富排行榜。

這個帖子很快就引來了加密圈的互動。幣安聯合創始人何一曬出第四胎B超照片，波場幣創始人孫宇晨也隔空互動，宣布給自己一年時間塑形，請求全網監督。

在曬肌肉的前一周，紐約時報刊發趙長鵬人物特稿，提及福布斯曾估算其身家高達1146億美元、超越比爾蓋茲。對此，趙長鵬在訪談中直接否定該數字，澄清個人真實資產規模約在100億至300億美元之間。他解釋稱，由於幣安未曾上市，公開估值本質上僅是帳面數字，且「沒有流動性的估值意義不大」。他更直言，其實1000萬美元就足以過上舒適生活，超出部分對生活品質提升意義有限。

趙長鵬的致富歷程堪稱傳奇，2013年他在上海賣掉一套房子，將90萬美元賣房款全數投入買進比特幣。2017年他創立幣安，僅用五個月時間就衝上全球加密貨幣交易所龍頭，並於2021年以941億美元身家登頂全球華人首富。雖然其現居住於阿布達比配有保鏢、廚師與遊艇的豪宅，日常出行卻僅開一輛日產SUV，還主動指向天花板滲漏痕跡，展現獨特的生活型態。

然而，幣安的高速發展也帶來法律風險。2023年美國司法部對幣安反洗錢失職展開調查，趙長鵬隨後與美方達成和解，幣安支付43億美元罰款，他個人支付5000萬美元並辭去執行長職務。趙長鵬透露，談判期間他曾考慮以逃犯身分生活，但最終選擇認罪，於2024年4月被判刑四個月，並於2025年10月獲特赦。

這場圍繞身材與財富的討論在網路上迅速發酵，許多網友對他的轉變表達關注，紛紛留言「經歷過入獄和特赦後，看來是真的悟出了健康才是最大財富」、「從千億身家到曬肌肉，心態確實變了不少」。