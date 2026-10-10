我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴國慶演說「山巔之城」源自聖經 3意涵凸顯民主治理成就

喬治亞州民宅5人中彈身亡 疑謀殺後自殺

49歲幣安創辦人趙長鵬曬「薄肌」：比財富不如比誰更健康

中國新聞組╱北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
49歲的趙長鵬曬出未經AI或PS修圖的健身成果。(取材自X平台)
49歲的趙長鵬曬出未經AI或PS修圖的健身成果。(取材自X平台)

AI摘要

文章摘要整理：

49歲的幣安創辦人趙長鵬曬出「薄肌」健身照，呼籲大家別比財富、改比健康，並引發孫宇晨等加密圈名人熱烈回應。

加密貨幣平台幣安（Binance）創辦人趙長鵬8日再次登上微博熱搜，但此次引發關注的並非個人財富，而是他在社群平台X上貼出的「薄肌」身材照。49歲的趙長鵬曬出未經AI或PS修圖的健身成果，並發文呼籲大家「與其比較財富排行榜，不如比一比誰更健康」。此舉迅速吸引加密圈大佬互動，波場幣創辦人孫宇晨更隨即回應，表示要給自己一年時間塑形，請全網監督。

這則熱搜源自幣安創始人趙長鵬在X上發布的一張健身照，照片裡，49歲的趙長鵬半裸上身，肌肉線條清晰，並特意強調是無AI、無PS的健身成果。文末趙長鵬也呼籲大家在健康上競爭，而不是財富排行榜。

這個帖子很快就引來了加密圈的互動。幣安聯合創始人何一曬出第四胎B超照片，波場幣創始人孫宇晨也隔空互動，宣布給自己一年時間塑形，請求全網監督。

在曬肌肉的前一周，紐約時報刊發趙長鵬人物特稿，提及福布斯曾估算其身家高達1146億美元、超越比爾蓋茲。對此，趙長鵬在訪談中直接否定該數字，澄清個人真實資產規模約在100億至300億美元之間。他解釋稱，由於幣安未曾上市，公開估值本質上僅是帳面數字，且「沒有流動性的估值意義不大」。他更直言，其實1000萬美元就足以過上舒適生活，超出部分對生活品質提升意義有限。

趙長鵬的致富歷程堪稱傳奇，2013年他在上海賣掉一套房子，將90萬美元賣房款全數投入買進比特幣。2017年他創立幣安，僅用五個月時間就衝上全球加密貨幣交易所龍頭，並於2021年以941億美元身家登頂全球華人首富。雖然其現居住於阿布達比配有保鏢、廚師與遊艇的豪宅，日常出行卻僅開一輛日產SUV，還主動指向天花板滲漏痕跡，展現獨特的生活型態。

然而，幣安的高速發展也帶來法律風險。2023年美國司法部對幣安反洗錢失職展開調查，趙長鵬隨後與美方達成和解，幣安支付43億美元罰款，他個人支付5000萬美元並辭去執行長職務。趙長鵬透露，談判期間他曾考慮以逃犯身分生活，但最終選擇認罪，於2024年4月被判刑四個月，並於2025年10月獲特赦。

這場圍繞身材與財富的討論在網路上迅速發酵，許多網友對他的轉變表達關注，紛紛留言「經歷過入獄和特赦後，看來是真的悟出了健康才是最大財富」、「從千億身家到曬肌肉，心態確實變了不少」。

精華 FAQ

  • 他在X上發布未經AI或PS修圖的健身照，展示49歲的身材成果，並公開表示與其比較財富排行榜，不如比誰更健康，因此掀起討論。

  • 幣安聯合創辦人何一分享第四胎B超照，孫宇晨則回應要給自己1年時間塑形，還請全網監督，讓這則貼文迅速延燒成熱門話題。

  • 他曾被外界估算身家高達1146億美元，但本人稱實際約100億至300億美元；之後又因幣安遭調查、支付罰款、辭任並入獄，近年明顯更重視健康。

微博

上一則

拒支招楊瀚森？姚明自比老飛行員：時代變了，我就不誤人子弟了

延伸閱讀

趙長鵬罕見受訪 透露真實身價：1000萬就過得很舒服了

趙長鵬罕見受訪 透露真實身價：1000萬就過得很舒服了
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了
37歲華女高管陳屍南加荒漠 生前發文控訴「瘋狂壓榨」

37歲華女高管陳屍南加荒漠 生前發文控訴「瘋狂壓榨」
全球前十大富豪都是美國人 9人財富來自科技業

全球前十大富豪都是美國人 9人財富來自科技業

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30

超人氣

更多 >
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這
法院文件披露 遇害紐時跨性主管曾懷孕 疑遭妻虐待流產

法院文件披露 遇害紐時跨性主管曾懷孕 疑遭妻虐待流產