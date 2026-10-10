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拒支招楊瀚森？姚明自比老飛行員：時代變了，我就不誤人子弟了

中國新聞組／北京10日電
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姚明坐在場邊，雙手抱臂觀戰。（取材自微博）
姚明坐在場邊，雙手抱臂觀戰。（取材自微博）

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文章摘要整理：

姚明在NBA中國賽受訪時表示，現代籃球與20年前差異巨大，自己不宜用過時經驗指點楊瀚森；同日楊瀚森季前賽表現不俗，也引發外界對新世代中鋒定位的討論。

10月8日，2026 NBA中國賽落地澳門，姚明出席了賽前發布會並接受採訪。在談到會給楊瀚森什麼建議時，姚明表示，「100年前的飛行員已經不能飛現在的飛機了」，現代籃球發展的很快，中鋒的含義和過去完全不一樣，除歐尼爾這類天賦獨一檔的球員外，其他人都得適應現在更快的節奏和戰術體系，「我就不要再誤人子弟了吧。」

據觀察者網報導，事實上，這並非姚明首次就楊瀚森的發展表態。2025年10月，他在央視體育節目「體壇零距離」中曾表示：「20年前和20年後都不一樣，每個人的路都不一樣。我覺得瀚森有自己的路要去走，如果給他一個建議的話，就是想清楚自己要什麼。」

據NBA官網披露的信息，北京時間10月8日，NBA季前賽，波特蘭拓荒者123：118戰勝金州勇士。中國球員楊瀚森替補出場，末節打滿12分鐘，3投2中、罰球2中2，得到6分2籃板4助攻1搶斷，2次失誤，正負值+5。

姚明接受採訪。（視頻截圖）
姚明接受採訪。（視頻截圖）

姚明在接受採訪時表示，現在中鋒的技術要求和戰術定位與20年前截然不同，「100年前的飛行員已經不能飛現在的飛機了，飛機結構不一樣了」，不能拿自己當年打傳統中鋒的經驗直接套在楊瀚森身上。他進一步解釋，除非是歐尼爾那種獨一檔的天賦異稟者，其他所有內線球員都需要去適應當下的比賽節奏。

他認為要先研究「現在的籃球是什麼」、和20年前比有哪些變化，再去討論每個位置該怎麼做，位置就像機器中的零件，需適配當前整體體系，而非復刻舊打法。

就在姚明接受採訪的同一天，楊瀚森在波特蘭拓荒者對陣金州勇士的季前賽中替補出場，末節打滿12分鐘，3投2中、罰球2中2，得到6分2籃板4助攻1搶斷，正負值+5，全場零犯規。他的貢獻主要體現在策應、掩護和退防上，而非傳統的低位單打。

有球迷解讀，這恰好印證了姚明所說的現代中鋒角色之變。而姚明自嘲「不要誤人子弟」，是對現代籃球演變的清醒認知，也避免了以過時經驗限制年輕球員的成長空間。不少網友認為姚明這番話是「人間清醒」，作為曾經在NBA立足8年的頂級中鋒，姚明沒有強行輸出自己的經驗，而是主動承認經驗的時效邊界，也尊重年輕球員自己的成長節奏。

也有一些網友認為姚明過於謙虛，他的經驗依然有參考價值，不該婉拒指點楊瀚森。

精華 FAQ

  • 姚明認為現代籃球發展太快，20年前的中鋒經驗未必適用今天的比賽。他用老飛行員比喻，強調不能拿舊打法硬套年輕球員，以免限制楊瀚森依自身路線成長。

  • 他認為中鋒的含義已和過去完全不同，不能再只看低位單打與傳統內線分工。如今內線球員必須適應更快節奏、更多戰術配合，以及整體體系對移動與策應的要求。

  • 楊瀚森替補出場打滿末節12分鐘，拿下6分、2籃板、4助攻與1搶斷，正負值+5且零犯規。外界認為他的價值主要體現在策應、掩護和退防，符合現代中鋒特徵。

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