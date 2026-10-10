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「不用隨禮、帶嘴來」武漢新人廣邀網友 天南海北130人赴宴

中國新聞組／北京10日電
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婚禮現場十分熱鬧。（取材自封面新聞）
婚禮現場十分熱鬧。（取材自封面新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

湖北武漢一對新人在社群邀網友免費參加婚禮，結果吸引130多人到場，遠地來賓齊聚見證喜宴，並展現濃厚祝福與民俗互動。

「不用隨禮，帶張嘴就行！」近日，湖北武漢一對新人在社群平台廣邀網友到場吃喜酒，消息發布後引發關注。婚禮當天，130多名網友如約到場，儘管事前已說明不必隨禮，仍有部分網友準備紅包，表達祝福。

根據封面新聞報導，新郎戴彪日前在社群發布邀請，他說：「當時沒多想，拍完婚紗照，單純想分享這分喜悅，也希望收穫更多人的祝福。」

貼文發布當晚，只有數百個讚，約有10多名網友留言表示想參加。到了隔天，邀請迅速受到關注，網友陸續加入群組，2個群組合計約有1000人。經過統計，最終確認赴約者有130多人。

婚禮在武漢市黃陂區姚家集戴家樓村舉行。10月6日當天，受邀網友從各地前來，「有上海、廣州來的，還有雲南的，天南海北都有」。戴彪說，接親途中他在服務區手機沒電，就在群組告知後便關機，沒想到有網友拿著行動電源及數據線來給他，他說，「那一刻我特別感動」。

戴彪表示，籌備期間既期待又緊張，最擔心網友只是留言表示有興趣，到了婚禮當天卻沒有出現，所幸大部分人都依約到場。他事先已明確表示無需隨禮，但仍有5、6位網友準備紅包，實在是太熱情了。

據報導，來自上海的網友吳思維看到邀請影片後，取消原定前往雲南的自駕遊行程，決定赴武漢參加婚禮。他表示，這是體驗當地民俗的機會，因此決定前往。為了趕上婚禮，吳思維還開車12個多小時。

抵達戴家樓村後，吳思維感受到當地的婚禮氛圍，並主動幫忙搬運嫁妝，全程見證拜堂儀式。他說，新人父母臉上的笑容特別有感染力。主家事先準備了菜餚，十分豐盛。其中黃陂特產肉糕味道特別好，他一口氣吃了3大塊。

吳思維表示，雖然新郎已表明不收紅包，他仍悄悄送上一份心意，表達祝福與謝意。他說：「按照上海的習俗，這叫添彩頭。」

另一名來自湖北的網友萬奕帆，則在婚禮當天一早搭乘高鐵前往武漢。他表示，參加婚禮隔天，便是自己的18歲成人禮，很難得，因此決定來見證這場婚禮。

萬奕帆說，新人為到場網友準備了12桌宴席，現場也安排專人熱情接待，讓網友參與婚禮流程。他表示，這次經歷讓自己在成年之際留下特別的回憶，並說：「我也沾到了滿滿的喜氣，這場經歷給我的成年禮留下一份獨一無二的紀念。」

答應赴宴的網友，依約到場。（取材自封面新聞）
答應赴宴的網友，依約到場。（取材自封面新聞）

精華 FAQ

  • 新郎戴彪表示，拍完婚紗照後只是單純想分享喜悅，也希望收穫更多祝福，因此在社群發布邀請，開放網友到場吃喜酒。

  • 經統計共有130多位網友依約赴宴，主家還準備了12桌宴席，並安排人員接待，讓到場者參與婚禮流程，現場十分熱鬧。

  • 有上海、廣州、雲南等地網友趕來，其中有人開車12個多小時、有人搭高鐵到場，並幫忙搬嫁妝、見證拜堂，認為這段經歷很難得。

武漢

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