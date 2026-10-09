膠水黏的？遼寧景點石欄倒塌 4歲童遭壓骨折嚇哭：媽媽我好怕

遼寧省瀋陽市棋盤山風景區十一期間發生石製護欄倒塌事故，一名4歲女童遭大型石板砸中右腿，經醫院檢查確診右股骨遠端骨折及骨骺損傷。（截圖自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 遼寧瀋陽棋盤山景區石製護欄倒塌，砸中4歲女童造成骨折與骨骺損傷，家屬已向政府投訴並要求追責賠償，事故原因仍在調查。

遼寧省瀋陽市棋盤山風景區十一期間發生石製護欄倒塌事故，一名4歲女童遭大型石板砸中右腿，經醫院檢查確診右股骨遠端骨折及骨骺損傷。女童母親質疑護欄存在安全隱患，已向政府部門投訴，要求調查事故原因、追究相關責任並賠償醫療費用。截至目前，涉事護欄倒塌原因及管理責任仍有待進一步調查。

香港 01報導，女童母親近日在社交平台小紅書 發布現場影片及醫療紀錄，稱10月5日上午10時許，她與家人前往棋盤山風景區大壩附近遊玩，女兒遭突然傾倒的石製護欄擊中右腿，當場疼痛難忍，無法站立或行走。

現場影片顯示，事發地點位於水庫旁的行人通道，沿路設有一排石製護欄，多塊大型長方形石板倒在地面，部分斜靠在護欄立柱旁，部分則完全平放。畫面中可見，部分立柱連接位置外露，地面散落細小碎石。

據報導，女童當天中午12時許被送往瀋陽市骨科醫院急診。病歷記載，女童右膝疼痛、腫脹，無法行走。經電腦斷層掃描，醫師發現右股骨髁骨質斷裂，且傷勢累及骨骺板，診斷為右股骨遠端骨折及骨骺損傷。

骨骺俗稱生長板，是兒童長骨生長的重要組織。醫師建議固定患肢，禁止活動及負重，必要時接受手術，並提醒家長留意日後可能出現的骨骼發育異常。

女童家長擔心傷勢影響骨骼發育，隔天帶女兒搭高鐵前往北京積水潭醫院就診。女童接受支具固定，範圍從腰部延伸至腳部。家長表示，醫師評估女童需要制動約一至兩個月。

女童母親表示，事故發生後幾天，她忙著尋找醫院、聯繫醫師，也努力學習骨科知識及照顧骨折兒童的方法，希望協助女兒康復。但她說，每當閉上眼睛，事故現場便會浮現在眼前；每次聽到女兒哭著說「媽媽我好怕」，心裡都很難受。

家屬事後前往棋盤山派出所，並在警員陪同下到景區要求調取監視器畫面，以釐清事故經過。家屬稱，景區方面表示護欄不可能倒塌，並稱涉事護欄不在景區管轄範圍內，而是由水利局負責。由於當時相關辦公人員不在，家屬未能立即取得監視器畫面，水利部門也未有人回應。

家屬另透過中國12345政務服務便民熱線提出投訴，指護欄設施疑似不符合安全標準，要求有關部門整改、排查其他設施隱患，並追查施工、驗收及管理人員責任，同時賠償醫療費用。公開的投訴頁面顯示，案件已進入處理系統，當時尚未有正式回覆。

事故曝光後，有網友質疑石製護欄的固定方式，猜測石板是否僅靠黏合固定。也有人提醒，部分護欄的固定點設於底部，橫向承受力有限，呼籲民眾不要倚靠或踩踏護欄。

截至目前，尚未見涉事景區或相關部門就事故作出可供核實的公開回應，護欄的施工方式、維護情況及倒塌原因仍待調查。