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安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

中國新聞組／北京9日電
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明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連...
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

安徽岳西明堂山「雲端天梯」以250米長、365米垂直落差的高空景觀爆紅，景區採現場購票並設安全限制，吸引不少年輕遊客挑戰。

安徽省岳西縣明堂山景區「雲端天梯」近日暴紅，長250米（公尺）的天梯橫跨兩座山頂，垂直落差達365米，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端。景區工作人員表示，項目每人收費50元（人民幣，下同），目前僅提供現場購票，遊客須先到場評估自己是否敢玩，再決定是否購票。

▲ 影片來源：YouTube平台@china_landscape（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據大皖新聞報導，近期多段「雲端天梯」的高空影片在網路流傳，震撼視角引發網友熱議，不少人留言表示「太刺激了，想去體驗一下」，也有人驚嘆其壯觀景象，想親自登梯挑戰。

明堂山景區官方微信服務號介紹，「雲端天梯」是景區今年推出的全新主打項目，全長250米，海拔1400米，共有620級台階，垂直落差達365米。景區以「腳下懸空、置身天際」形容這項體驗，強調沿途景觀獨特，具有強烈視覺衝擊力。

安徽省岳西縣明堂山景區「雲端天梯」近日在網路暴紅，全長250米、垂直落差365米...
安徽省岳西縣明堂山景區「雲端天梯」近日在網路暴紅，全長250米、垂直落差365米，驚險的高空視角吸引遊客前往體驗。(取材自大皖新聞)

景區工作人員10月8日表示，「雲端天梯」今年6月正式建成開放，推出後迅速成為熱門項目，吸引安徽省內多地及江蘇等外省遊客前往。走紅後，相關諮詢量進一步增加，目前接獲的諮詢電話中，約三分之一與這項設施有關。

工作人員指出，天梯橫跨兩座山頂，落差大、景色優美，拍照效果也相當好，到場體驗者以40歲以下年輕人為主，其中熱衷冒險的大學生占比較高。

至於購票方式，景區目前每人收費50元，尚未開放網路預訂。工作人員解釋，這是高空體驗項目，遊客必須親臨現場，才能直觀感受高度並判斷自己是否敢於挑戰，因此採取現場購票方式，以免購票後因不敢體驗而產生退票問題。

景區表示，剛過去的國慶假期受到前期降雨及限流管控等因素影響，整體遊客量與往年持平；但非假日客流較去年同期明顯增加，「雲端天梯」是主要原因之一，10月8日上午仍有不少遊客選擇錯峰入園。

針對安全疑慮，工作人員表示，景區現場張貼「遊客須知」，身高1.4米以下的未成年人，以及患有心臟病、高血壓等疾病者不得體驗。景區也會限制登梯總人數，並要求遊客使用專業安全帶，安全扣在途中無法自行解開，以降低意外風險。

精華 FAQ

  • 這項設施全長250米，共有620級台階，橫跨兩座山頂，垂直落差達365米，海拔約1400米，行走其上可俯瞰群山，視覺衝擊非常強烈。

  • 景區表示，這是高空體驗項目，遊客必須親自到場感受高度，再判斷自己是否敢玩，因此先現場評估再購票，可避免買了票卻因害怕退票的情況。

  • 身高1.4米以下未成年人，以及患有心臟病、高血壓等疾病者不得體驗；景區也會限制登梯人數，要求使用專業安全帶，且安全扣在途中無法自行解開。

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